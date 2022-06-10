Еще двое спортсменов погибли в гонке Isle of Man TT в 2022 году

На Isle of Man TT произошла уже четвертая в этом сезоне авария со смертельным исходом.

Отец и сын Роджер и Брэдли Стоктоны (56 лет и 21 год), выступая за рулем двухместного прототипа, погибли в аварии, которая произошла в пятницу. Для Роджера Стоктона это было уже 20-е по счету участие в соревнованиях. Его сын проводил дебютную гонку.

Несколько дней назад британец Дэви Морган скончался после инцидента – 52-летний мотогонщик проводил 80-й старт в гонках TT.

На прошлой неделе в сессиях Isle of Man TT погибли пилот Марк Перслоу и Оливье Лаворель, участвовавший в другом заезде как пассажир.

Третий спортсмен погиб в мотогонке Isle of Man TT в 2022 году

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram