«Уильямс» выплатил $25 000 за нарушение финансового регламента 2021 года

получил денежный штраф за то, что нарушил финансовый регламент 2021 года.

В прошлом сезоне команды могли потратить не более 145 миллионов долларов (без учета зарплат гонщиков и некоторых других статей бюджета). За соблюдением правил, в том числе своевременной подачей отчетов, следило управление по потолку расходов Международной автомобильной федерации (ФИА).

Коллектив из Гроува не предоставил ФИА необходимую документацию за 2021 год до установленного срока – 31 марта 2022-го. Исходя из процедурного характера нарушения, признания «Уильямсом» вины и сотрудничества с ФИА, команде предложили пойти на сделку, с чем она согласилась.

«Уильямс» обязали предоставить полный отчет за сезон-2021 до 31 мая 2022 года, выплатить штраф в размере 25 000 долларов и возместить расходы, связанные с заключением сделки. Команда выполнила данные условия.

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