Леклер – первый гонщик, дважды завоевавший поул в Азербайджане

Шарль Леклер стал первым пилотом, дважды выигравшим квалификацию в Баку.
Кроме того, пилот «Феррари» завоевал 15-ю поул-позицию в карьере.
Ранее обладателями поула к Гран-при Европы (в 2016-м) и Гран-при Азербайджана (в 2017-2021 годах) становились Нико Росберг, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, а также сам Леклер.
Впервые Шарль выиграл поул-позицию в Баку в 2021 году после досрочной остановки сессии из-за аварий Юки Цуноды и Карлоса Сайнса. В гонке монегаск стал лишь четвертым.
Хроника сессии: Леклер опередил парней из «Ред Булл» и взял поул в Баку
Леклер обогнал Ферстаппена по поулам и выиграл 6 из 8 квалификаций 2022 года
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