Леклер – первый гонщик, дважды завоевавший поул в Азербайджане

стал первым пилотом, дважды выигравшим квалификацию в Баку.

Кроме того, пилот завоевал 15-ю поул-позицию в карьере.

Ранее обладателями поула к (в 2016-м) и (в 2017-2021 годах) становились , , , , а также сам Леклер.

Впервые Шарль выиграл поул-позицию в Баку в 2021 году после досрочной остановки сессии из-за аварий и . В гонке монегаск стал лишь четвертым.

Хроника сессии: Леклер опередил парней из «Ред Булл» и взял поул в Баку

Леклер обогнал Ферстаппена по поулам и выиграл 6 из 8 квалификаций 2022 года

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