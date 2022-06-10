Кристиан Хорнер ответил отцу Ферстаппена: «Первый номер «Ред Булл» – тот, кто впереди»

Руководитель «Ред Булл» ответил на критику со стороны Йоса Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» и отец посетовал на «выброшенные» десять очков на . По мнению Ферстаппена-старшего, выигрышную стратегию получил , который провел два пит-стопа на начальной стадии гонки против одного у Макса.

«Папы и отцы не бывают по-настоящему объективными. Вся информация, которую мы получали по ходу гонки, не была очевидной. Если бы Макс заехал в боксы, то оказался бы, думаю, позади Джорджа [Расселла].

Йос – самостоятельная личность, у него свои взгляды, что абсолютно нормально. Это его мнение. Реальность, с нашей точки зрения, слегка отличалась. Никаких проблем нет», – сказал Хорнер.

Хорнер объяснил, что приоритет по стратегии получает лидирующий гонщик – им в Монако оказался Перес:

«Первый номер – тот, кто впереди. Все просто. Поэтому мы позвали Чеко на пит-стоп. Макс, например, на том круге даже не смог бы сохранить позицию.

Но для нас настоящее сражение происходит не между напарниками. Есть очень конкурентоспособная «Феррари» с двумя быстрыми пилотами. Мы должны принять вызов как команда – в этом году очень сильна».

Йос Ферстаппен: «Ред Булл» не помог Максу со стратегией и выбросил 10 очков в борьбе за титул»

Второй пилот «Ред Булл» заработает $10 млн в год. Даже не в топ-5 «Ф-1» – а у Ферстаппена вчетверо больше

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram