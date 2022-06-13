«Феррари» подавала заявку на модификацию мотора для повышения надежности, но получила отказ от ФИА (AMuS)

Издание Auto Motor und Sport рассказало о плюсах и минусах силовой установки «Феррари».

На Гран-при Азербайджана лишь два пилота с моторами итальянского производства добрались до финиша, в отличие от гонщиков «Феррари» и , а также Чжоу Гуаньюя («Альфа Ромео») и Кевина Магнуссена ( ). Сходы Леклера и Магнуссена произошли из-за отказа моторов. Сайнс пострадал из-за поломки гидравлики, «Альфа Ромео» не стала уточнять причину схода Чжоу, сообщив о «технической проблеме». Шарль во второй раз за три гонки завершил Гран-при досрочно из-за поломки двигателя.

Как утверждает AMuS, при разработке силовой установки «Феррари» сделала акцент на мощности, а не на надежности: развитие двигателя внутреннего сгорания было заморожено в феврале, однако изменения, связанные с надежностью, вносить можно, если ФИА согласится, что это необходимо с точки зрения безопасности. Гибридные системы производителей будут омологированы в конце сентября.

«Феррари» уже подавала заявку в ФИА, попросив разрешения внести изменения для обеспечения надежности, однако получила отказ. Более того, издание отмечает, что доработка двигателя – долгосрочный процесс, который невозможно завершить без испытаний на стенде и изготовления новых деталей.

Сообщается, что «Феррари» обладает самой мощной силовой установкой. «Хонда» (с сезона-2022 – под брендом Red Bull Powertrains) уступает 5,4 л.с., – 10,7, «Рено» – 16. Не менее значимым является и преимущество в управляемости – переключение передач на болидах с моторами «Феррари» происходит наиболее плавно, что повышает гибкость при выборе передаточных чисел.

Главным недостатком итальянских двигателей являются, очевидно, проблемы с надежностью, при этом «слабым звеном» считается модуль MGU-K. Пилотам заводской и клиентских команд предстоит получить штрафы за перерасход элементов. Так, Магнуссен использовал уже третий MGU-K в Баку и, вероятно, получит третью турбину и MGU-H в Канаде. Пилот «Альфа Ромео» уже использует третьи элементы силовой установки, вскоре их получат и Леклер с Сайнсом.

«Феррари» коллапсирует: в Баку отказали три из шести машин из-за моторов, а у Сайнса полетела гидравлика. Ответа нет

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