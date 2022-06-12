«Феррари» поместила радужные элементы на ливрею в знак поддержки месяца ЛГБТ

«Феррари» модифицировала ливрею, придав фирменному хэштегу радужные цвета.

Перед Гран-при Азербайджана на переднем антикрыле появились надписи #essereFerrari (быть «Феррари») в цветах радуги. Таким образом команда выразила поддержку ЛГБТК+-сообществу во время месяца Гордости, говорится в сообщении Скудерии.

«В течение июня хэштег #essereFerrari на болидах и шлемах пилотов будет исполнен в цветах радуги, чтобы отметить эту важную тему. Многообразие и инклюзивность давно являются частью духа компании «Феррари», и все в команде счастливы поддержать данную инициативу», – заявили в итальянском коллективе.

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Фото: сайт команды «Феррари»