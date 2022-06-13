Льюис Хэмилтон: «Ни за что не пропустил бы Гран-при Канады»

Пилот сообщил, что выступит в Монреале.

Исполнительный директор команды утвердительно ответил на вопрос о том, рискует ли Хэмилтон пропустить Гран-при Канады, однако Льюис опроверг данную информацию.

В Азербайджане семикратный чемпион «Формулы-1» испытывал серьезные трудности из-за болей в спине, вызванных подскоками болида.

«Доброе утро, мир.

Вчерашний день вышел тяжелым, я с трудом заснул, однако сегодня проснулся с позитивными ощущениями! Спина немного болит, есть синяки, но ничего серьезного, к счастью.

Мне провели иглоукалывание и физиопроцедуры, и я готов вместе с командой продолжать работу, чтобы улучшить ситуацию. Надо бороться дальше. Нет лучшего момента, чтобы встряхнуться, и мы это сделаем.

Я приеду на ближайший уик-энд – ни за что на свете не пропустил бы его 💪🏾.

Всем потрясающего дня и недели», – написал Льюис в инстаграм-сторис.

Вольфф о том, рискует ли Хэмилтон пропустить Гран-при Канады: «Безусловно. Подскоки отдаются в позвоночнике»

Пьер Гасли о тряске в болиде: «Нужны решения, чтобы не ходить с палочкой в 30 лет»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram