Льюис Хэмилтон: «Не могу выразить боль от подскакивания болида – просто молишься, чтобы прямая закончилась»

рассказал, насколько тяжелым вышел Гран-при Азербайджана.

Пилот финишировал четвертым и получил звание гонщика дня. По ходу всего уик-энда в Баку Хэмилтон и его напарник страдали от сильных подскоков W13.

«Единственное, что можно было делать – сжать зубы через боль и ехать на адреналине. Не могу выразить боль, которую испытываешь – особенно на прямой. В конце [прямой] ты просто молишься, чтобы она закончилась.

Тем не менее, мы в хорошем положении, заняли третье и четвертое места, это прекрасный результат для «Мерседеса». Команда здорово поработала со стратегией. Как только мы справимся с подскакиванием, окажемся в борьбе. По ходу сезона мы теряем время только из-за прыжков, это точно – как минимум секунду [с круга].

Завтра я буду на базе. Мы проведем обсуждение и продолжим трудиться», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон признан гонщиком дня по итогам Гран-при Азербайджана

Гран-при Азербайджана-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Перес – 2-й, Расселл – 3-й, Леклер сошел

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