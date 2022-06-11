Формула-2. Вести выиграл 1-ю гонку в Азербайджане, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й

Пилот «АРТ» Фредерик Вести выиграл спринт «Формулы-2» в Баку.
Вести опередил Джехана Дарувалу из «Премы» и гонщика «Карлина» Лиама Лоусона.
Дарувала стартовал третьим и вышел в лидеры уже на первом круге, после чего нарастил существенный отрыв, однако реализовать преимущество помешали выезды сэйфти-кара.
Гонщик «Премы» Деннис Хаугер ошибся в борьбе за очковую зону, разбил болид и вызвал первое появление машины безопасности, после чего в аварии попали Энцо Фиттипальди («Хароуз») и Рихард Версхор («Трайдент»). На одном из рестартов Вести обыграл Дарувалу и обеспечил себе победу, лидер чемпионата Фелипе Другович из «МП Моторспорт» стал пятым.
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