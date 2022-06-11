Формула-2. Вести выиграл 1-ю гонку в Азербайджане, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й

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Пилот «АРТ» Фредерик Вести выиграл спринт «Формулы-2» в Баку.

Вести опередил Джехана Дарувалу из «Премы» и гонщика «Карлина» Лиама Лоусона.

Дарувала стартовал третьим и вышел в лидеры уже на первом круге, после чего нарастил существенный отрыв, однако реализовать преимущество помешали выезды сэйфти-кара.

Гонщик «Премы» Деннис Хаугер ошибся в борьбе за очковую зону, разбил болид и вызвал первое появление машины безопасности, после чего в аварии попали Энцо Фиттипальди («Хароуз») и Рихард Версхор («Трайдент»). На одном из рестартов Вести обыграл Дарувалу и обеспечил себе победу, лидер чемпионата Фелипе Другович из «МП Моторспорт» стал пятым.

Этап 6, Азербайджан
Баку
11 июня 2022 года
1-я гонка
Топ-10
 
1. Фредерик Вести («АРТ») – 21 круг
2. Джехан Дарувала («Према») +0,3
3. Лиам Лоусон («Карлин») +1,1
4. Маркус Армстронг («Хайтек») +1,5
5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +1,7
6. Логан Сэрджант («Карлин») +2,1
7. Тео Пуршер («АРТ») +2,6
8. Аюму Иваса («ДАМС») +3,2
9. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +5,4
10. Рой Ниссани («ДАМС») +7,3
 
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 117 очков
2. Тео Пуршер – 83
3. Джехан Дарувала – 61
4. Маркус Армстронг – 55
5. Юри Випс – 51
 

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