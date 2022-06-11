Формула-2. Вести выиграл 1-ю гонку в Азербайджане, Дарувала – 2-й, Лоусон – 3-й

Пилот «АРТ» Фредерик Вести выиграл спринт «Формулы-2» в Баку.

Вести опередил из «Премы» и гонщика «Карлина» .

Дарувала стартовал третьим и вышел в лидеры уже на первом круге, после чего нарастил существенный отрыв, однако реализовать преимущество помешали выезды сэйфти-кара.

Гонщик «Премы» Деннис Хаугер ошибся в борьбе за очковую зону, разбил болид и вызвал первое появление машины безопасности, после чего в аварии попали Энцо Фиттипальди («Хароуз») и Рихард Версхор («Трайдент»). На одном из рестартов Вести обыграл Дарувалу и обеспечил себе победу, лидер чемпионата Фелипе Другович из «МП Моторспорт» стал пятым.

Этап 6, Азербайджан

Баку

11 июня 2022 года

1-я гонка

Топ-10

1. Фредерик Вести («АРТ») – 21 круг

2. Джехан Дарувала («Према») +0,3

3. Лиам Лоусон («Карлин») +1,1

4. Маркус Армстронг («Хайтек») +1,5

5. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +1,7

6. Логан Сэрджант («Карлин») +2,1

7. Тео Пуршер («АРТ») +2,6

8. Аюму Иваса («ДАМС») +3,2

9. Джейк Хьюз («Ван Амерсфорт») +5,4

10. Рой Ниссани («ДАМС») +7,3

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 117 очков

2. Тео Пуршер – 83

3. Джехан Дарувала – 61

4. Маркус Армстронг – 55

5. Юри Випс – 51

Формула-2. Випс выиграл квалификацию в Азербайджане

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram