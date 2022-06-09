«Альпин» Алонсо добавила радугу на ливрею и стала партнером автоспортивного ЛГБТ-движения

Команда «Альпин» объявила о партнерстве с автоспортивным ЛГБТ-движением Racing Pride.

В ближайших гонках «Альпин» будет использовать особую расцветку болидов и .

Сотрудничество команды и Racing Pride будет направлено на «изучение вызовов, которые стоят перед ЛГБТК+-сообществом в автоспорте, борьбу с предубеждениями и превращение «Альпин» в безопасное рабочее пространство вне зависимости от сексуальной ориентации, гендерного самовыражения и гендерной идентичности», говорится в заявлении французского коллектива.

«Кроме этого, на болидах A522 будут с гордостью демонстрироваться цвета радуги в течение всех гонок в июне», – сообщила команда.

В нынешнем месяце проведет и Великобритании.

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Фото: сайт команды «Альпин»