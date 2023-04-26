Карлос Алькарас: «У меня яркая игра, я много всего пробую»
Карлос Алькарас прокомментировал поддержку болельщиков и свою популярность на турнире в Мадриде.
«Я не считаю это давлением – скорее наоборот. Для меня это мотивация. Очень приятно видеть так много людей – я люблю играть перед большой толпой, особенно в Испании. Это огромная мотивация.
Я намерен получать удовольствие на корт и развлекать зрителей. У меня яркая игра, я много всего пробую. И когда я получаю удовольствие на корте, то и сам улыбаюсь.
Когда я чувствую, что у меня не идет, мы с командой даже шутим, что мне надо улыбнуться и изменить взгляд на матч».
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