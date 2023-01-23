Азаренко – в ответ на твит о том, как 6-летний Джокович злился после ошибок: «Лучше посмотрите, как невероятно он играл»

Теги Новак Джокович ATP WTA Виктория Азаренко Теннис

Виктория Азаренко прокомментировала твит журналиста о детстве Новака Джоковича.

Луиджи Гато выложил видео детской тренировки серба и написал: «Новак Джокович играет в теннис в шесть лет! Смотрите, как он злится после ошибок».

Азаренко ответила: «Или же... Лучше посмотрите, как невероятно он играет в шесть лет. Это тоже хорошо, нет?»

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3 комментария

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Alex Green
Ответ Боримир
Умничка. Спортивная злость нужна. Как только Новак потерял её, спасибо Имазу, последовали проигрыши
Этот отрезок уже давно позади.А так он и без имазов после первого шлема с нервами пару лет работал,что бы войти в большую тройку
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Боримир
Умничка.

Спортивная злость нужна. Как только Новак потерял её, спасибо Имазу, последовали проигрыши
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mrs Bennet
Молодец, Вика. Разные точки зрения на одно и тоже видео.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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