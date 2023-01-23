Азаренко – в ответ на твит о том, как 6-летний Джокович злился после ошибок: «Лучше посмотрите, как невероятно он играл»

прокомментировала твит журналиста о детстве .

Луиджи Гато выложил видео детской тренировки серба и написал: «Новак Джокович играет в теннис в шесть лет! Смотрите, как он злится после ошибок».

Азаренко ответила: «Или же... Лучше посмотрите, как невероятно он играет в шесть лет. Это тоже хорошо, нет?»

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