Азаренко – в ответ на твит о том, как 6-летний Джокович злился после ошибок: «Лучше посмотрите, как невероятно он играл»
Виктория Азаренко прокомментировала твит журналиста о детстве Новака Джоковича.
Луиджи Гато выложил видео детской тренировки серба и написал: «Новак Джокович играет в теннис в шесть лет! Смотрите, как он злится после ошибок».
Азаренко ответила: «Или же... Лучше посмотрите, как невероятно он играет в шесть лет. Это тоже хорошо, нет?»
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