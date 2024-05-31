Сегодня день рождения Иги Швентек

Теги светская хроника WTA Ига Швентек Теннис

Сегодня, 31 мая, исполняется 23 года №1 рейтинга Иге Швентек.

У польки четыре титула «Большого шлема» – она выиграла один US Open и три «Ролан Гаррос». Всего Швентек взяла 21 титул, 20 из которых – категории WTA 500 и выше. Она выиграла итоговый турнир WTA, 10 «тысячников» и 5 WTA 500.

Швентек проводит 105-ю неделю в статусе первой ракетки. Это девятый результат по количеству недель в истории. В 2022-м и 2023-м она завершила сезон как №1.

Полька выиграла 8 из 8 последних финалов. Сейчас ее победная серия состоит из 14 матчей подряд.

Сегодня Швентек встретится с Мари Бузковой в третьем круге «Ролан Гаррос».

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7 комментариев
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С днём рождения Игу! Кто бы что ни говорил, но сейчас она на совсем месте, стабильность - признак мастерства. Пожелаю достойных соперниц, чтобы всегда было поле для развития, здоровья и увлекательных матчей
+8
-3
+5
с днем рождения, Ига!
+2
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+1
Ига, всего наилучшего.
+2
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Отличная теннисистка, но оппозиция посильнее нужна.
Вон Осака возвращается, еще бы и Барти вернуть.
+2
-2
0
С уходом Вильямс, в туре наконец то есть непререкаемый лидер.
Здоровья и хороших соперниц.
0
0
0
Ответ чистый раскат
С днём рождения Игу! Кто бы что ни говорил, но сейчас она на совсем месте, стабильность - признак мастерства. Пожелаю достойных соперниц, чтобы всегда было поле для развития, здоровья и увлекательных матчей
И счастья в личной жизни!
+1
-1
0
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