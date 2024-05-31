Сегодня день рождения Иги Швентек

Сегодня, 31 мая, исполняется 23 года №1 рейтинга Иге Швентек.

У польки четыре титула «Большого шлема» – она выиграла один US Open и три «Ролан Гаррос». Всего Швентек взяла 21 титул, 20 из которых – категории WTA 500 и выше. Она выиграла итоговый турнир WTA, 10 «тысячников» и 5 WTA 500.

Швентек проводит 105-ю неделю в статусе первой ракетки. Это девятый результат по количеству недель в истории. В 2022-м и 2023-м она завершила сезон как №1.

Полька выиграла 8 из 8 последних финалов. Сейчас ее победная серия состоит из 14 матчей подряд.

Сегодня Швентек встретится с Мари Бузковой в третьем круге «Ролан Гаррос».