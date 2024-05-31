Руне о том, что ушел с 0:5 на решающем тай-брейке: «Думал о матче Федерера и Сандгрена, когда Роджер тоже выиграл на тай-брейке пятисетовика»

Теги Роджер Федерер Ролан Гаррос ATP Хольгер Руне Теннис

Хольгер Руне рассказал, как ушел со счета 0:5 на решающем тай-брейке.

 Датчанин во втором круге «Ролан Гаррос» победил Флавио Коболли – 6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6 (10:7).

«Не знаю, на самом деле (улыбается). Конечно, это было не лучшее начало решающего тай-брейка. Я просто немного отключил мозг и сосредоточился на ударах. После этого я хорошо принял при 0:5, это придало уверенности.

А потом вдруг вспомнил Роджера [Федерера] и Тенниса Сандгрена на Australian Open (в 2020-м – Спортс), когда Роджер тоже выиграл на тай-брейке пятисетовика, хотя у Сандгрена было много шансов. Я думал об этом. Не знаю, как оно появилось в голове, просто так получилось. Роджер всегда очень расслаблен, когда играет.

Я сказал себе: «Ладно, давай попробуем расслабиться». Потом я стал лучше бить, свободнее, вернулся в нужное русло. В решающие моменты он сумасшедше бил по линиям. Но я рад, что продолжал бороться».

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2 комментария
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хочу увидеть матч против Зверева в 4 круге
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Ответ Добрый Андрей
хочу увидеть матч против Зверева в 4 круге
и я
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