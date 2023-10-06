Зарплата Ротенберга, «гелик» Трусовой, матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не переиграют и другие новости

1. «Ливерпуль» победил «Юнион» в гостях во 2-м туре группового этапа Лиги Европы, «Аталанта» Алексея Миранчука на выезде была сильнее «Спортинга» (2:1), «Арис» Александра Кокорина дома переиграл «Рейнджерс» (2:1), «Рома» разгромила «Серветт» (4:0). Все результаты дня – здесь. Результаты тура Лиги конференций доступны здесь.

2. «Ак Барс» обыграл «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Адмирал» победил «Ладу», «Куньлунь» уступил «Торпедо», «Сочи» выиграл у «Северстали» (18-летний Мичков снова забил).

3. Матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» (1:2) с ошибками судей не будет переигран, несмотря на теоретическую возможность по регламенту УЕФА, правила АПЛ отличаются. Удаление вингера «красных» Жоты признано ошибочным (как и отмена чистого гола Диаса) – так решила независимая комиссия Премьер-лиги, но дисквалификация игрока останется в силе.

4. Серебряный призер Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова купила Mercedes-Benz G-Class («Гелендваген»).

5. Украина потребовала отменить решения ФИФА и УЕФА по допуску сборных России до 17 лет и призвала к бойкоту. УЕФА снял главу судей РФС Мажича с матча с «Антверпеном» по требованию «Шахтера» и УАФ, серб был назначен инспектором игры ЛЧ.

6. Главный тренер СКА Роман Ротенберг получает 50 миллионов рублей за сезон. Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса» зарабатывает 120 млн, Сергей Федоров из ЦСКА – 95, Игорь Никитин из «Локомотива» – 80. А у Игоря Ларионова («Торпедо») самая низкая зарплата в лиге – 17 млн.

7. Олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России (ОКР).

8. Судья из Санкт-Петербурга Владислав Безбородов впервые обслужит матч «Зенита» в Мир РПЛ – против «Сочи».

9. Новости баскетбола. Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, действующий MVP НБА, будет выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже; он родился в Камеруне. В Екатеринбурге разбили машину баскетболиста «Уралмаша» Кирилла Писклова, подаренную ему Путиным. В Единой лиге ВТБ прошли три матча.

10. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов по итогам международных турниров.

11. Криштиану Роналду и «Ювентус» не договорились о выплате 19,9 млн евро долга по зарплате. Окончательное решение вынесут в течение месяца.

12. Федерация фехтования Украины пожаловалась в Международную федерацию фехтования (FIE) на допуск россиян и белорусов к турнирам.

Цитаты дня:

Кевин-Принс Боатенг: «Сравниваю Джеймса с Роналду, а Карри – с Месси. Леброн и Криштиану тяжело работали, чтобы стать лучшими, а Лео и Стефен обладают даром»

Поздняков об Олимпиаде-2024: «Наших спортсменов не ждут. А кто туда сможет пробраться, их не ждет справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего»

Проворов о религии: «На мне крестик, иконка. У каждого на домашней арене есть место – там я клею иконку, в сумочке у меня иконки, везде с собой, в рюкзаках»

«Девушкам уже не нужен доминант, самец, нормальный мужик. Им нужна удобная домашняя тряпка». Боец ММА Пронин о драках фанатов

Министр спорта РФ Матыцин: «Спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести нашего Отечества»

Титов о россиянах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность! Как можно скорее. В России нет прогресса»

Колби Ковингтон: «Махачев – обычный пастух овец. Он не справится со мной»