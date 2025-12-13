Даг Маклин о том, что «Эдмонтон» обменял Скиннера в «Питтсбург»: «Жест отчаяния в каком-то смысле. Джерри сейчас столкнется с чрезмерным давлением»
Бывший генменеджер «Коламбуса» Даг Маклин негативно оценил сделку «Эдмонтона», в результате которой клуб отправил в «Питтсбург» вратаря Стюарта Скиннера.
Также «Пингвинс» достались защитник Бретт Кулак и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2029. Взамен «Ойлерс» получили вратаря Тристана Джерри и форварда Сэма Пулена.
«С точки зрения «Эдмонтона» эта сделка меня не радует. Я думаю, что это жест отчаяния в каком-то смысле. Надеюсь, что ошибаюсь.
Они, должно быть, изучили рынок вратарей и решили, что в феврале или марте ситуация не улучшится. Я это понимаю. И все же я бы подождал. Посмотрел бы, что еще может произойти.
Джерри сейчас столкнется с чрезмерным давлением. Напомню, что год назад «Питтсбург» отправил его в АХЛ. Я понимаю ситуацию с контрактом, но это не отменяет риска.
Кроме того, «Ойлерс» ослабили свою линию защиты, потеряв Кулака. Это действительно хороший пятый-шестой защитник. Да, у них неплохая первая четверка обороны, но это все равно удар», – сказал Маклин.