Даг Маклин о том, что «Эдмонтон» обменял Скиннера в «Питтсбург»: «Жест отчаяния в каком-то смысле. Джерри сейчас столкнется с чрезмерным давлением»

Даг Маклин о решении «Эдмонтона» обменять Скиннера в «Питтсбург»: жест отчаяния.

Бывший генменеджер «Коламбуса» Даг Маклин негативно оценил сделку «Эдмонтона », в результате которой клуб отправил в «Питтсбург» вратаря Стюарта Скиннера .

Также «Пингвинс» достались защитник Бретт Кулак и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2029. Взамен «Ойлерс» получили вратаря Тристана Джерри и форварда Сэма Пулена.

«С точки зрения «Эдмонтона» эта сделка меня не радует. Я думаю, что это жест отчаяния в каком-то смысле. Надеюсь, что ошибаюсь.

Они, должно быть, изучили рынок вратарей и решили, что в феврале или марте ситуация не улучшится. Я это понимаю. И все же я бы подождал. Посмотрел бы, что еще может произойти.

Джерри сейчас столкнется с чрезмерным давлением. Напомню, что год назад «Питтсбург » отправил его в АХЛ. Я понимаю ситуацию с контрактом, но это не отменяет риска.

Кроме того, «Ойлерс» ослабили свою линию защиты, потеряв Кулака. Это действительно хороший пятый-шестой защитник. Да, у них неплохая первая четверка обороны, но это все равно удар», – сказал Маклин.