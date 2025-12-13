  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Даг Маклин о том, что «Эдмонтон» обменял Скиннера в «Питтсбург»: «Жест отчаяния в каком-то смысле. Джерри сейчас столкнется с чрезмерным давлением»
0

Даг Маклин о том, что «Эдмонтон» обменял Скиннера в «Питтсбург»: «Жест отчаяния в каком-то смысле. Джерри сейчас столкнется с чрезмерным давлением»

Даг Маклин о решении «Эдмонтона» обменять Скиннера в «Питтсбург»: жест отчаяния.

Бывший генменеджер «Коламбуса» Даг Маклин негативно оценил сделку «Эдмонтона», в результате которой клуб отправил в «Питтсбург» вратаря Стюарта Скиннера.

Также «Пингвинс» достались защитник Бретт Кулак и выбор во втором раунде драфта НХЛ-2029. Взамен «Ойлерс» получили вратаря Тристана Джерри и форварда Сэма Пулена. 

«С точки зрения «Эдмонтона» эта сделка меня не радует. Я думаю, что это жест отчаяния в каком-то смысле. Надеюсь, что ошибаюсь. 

Они, должно быть, изучили рынок вратарей и решили, что в феврале или марте ситуация не улучшится. Я это понимаю. И все же я бы подождал. Посмотрел бы, что еще может произойти. 

Джерри сейчас столкнется с чрезмерным давлением. Напомню, что год назад «Питтсбург» отправил его в АХЛ. Я понимаю ситуацию с контрактом, но это не отменяет риска. 

Кроме того, «Ойлерс» ослабили свою линию защиты, потеряв Кулака. Это действительно хороший пятый-шестой защитник. Да, у них неплохая первая четверка обороны, но это все равно удар», – сказал Маклин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
logoЭдмонтон
logoТристан Джерри
logoСтюарт Скиннер
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoБретт Кулак
logoДаг Маклин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дубас об обмене Джерри в «Эдмонтон» на Скиннера: «Для «Питтсбурга» было логично сделать это сейчас, учитывая наше положение. Мы получили вратаря с большим опытом и драфт-пик»
13 декабря, 04:25
«Питтсбург» обменял Джерри и Пулена в «Эдмонтон» на Скиннера, Кулака и драфт-пик
12 декабря, 15:36
Главные новости
Куинн Хьюз забил в дебютном матче за «Миннесоту». Экс-капитан «Ванкувера» сыграл 26:55 против «Бостона» и стал 1-й звездой
32 минуты назадВидео
НХЛ. «Нью-Джерси» уступил «Ванкуверу», «Питтсбург» проиграл «Юте» после 3:0, «Миннесота» забила 6 голов «Бостону», «Монреаль» победил «Эдмонтон»
42 минуты назад
Демидов забил «Эдмонтону» – 7-й гол в сезоне и 1-й за 8 матчей. Он сыграл 13:16 – 10-е время среди форвардов «Монреаля»
47 минут назадВидео
«Питтсбург» – 1-я команда в истории НХЛ, проигравшая 2 матча подряд при преимуществе в 3+ шайбы в 3-м периоде. «Пингвинс» дома уступили «Сан-Хосе» и «Юте»
сегодня, 03:10
Мурашов впервые пропустил 5 шайб в матче НХЛ – от «Юты»: 32 сэйва из 37
сегодня, 02:38
Капризов набрал 2+1 в матче с «Бостоном», став 2-й звездой. У него 20+17 в 33 играх
сегодня, 01:56Видео
Мичков сделал передачу и не реализовал послематчевый буллит против «Каролины», набрав очки впервые за 5 игр. У форварда «Филадельфии» 8+9 в 31 матче
сегодня, 01:36Видео
Свечников забил победный гол в матче с «Филадельфией» в серии буллитов. У форварда «Каролины» 7+11 в 32 играх
сегодня, 01:21Видео
Четыре российских хоккеиста забросили более 50 шайб за «Вашингтон». Вспомните всех?
13 декабря, 20:50Тесты и игры
Кирилл Сафронов о Ротенберге: «У него хорошие шансы возглавить сборную, когда Россию допустят на турниры. Не удивлюсь, если какой-либо клуб КХЛ его пригласит»
вчера, 20:54
Ко всем новостям
Последние новости
20-летний Байум набрал 1+1 в дебютном матче за «Ванкувер» – против «Нью-Джерси». Защитник перешел в «Кэнакс» в рамках обмена Куинна Хьюза
17 минут назад
Форвард «Юты» Бут набрал 1-е очко в НХЛ – в 7-м матче: передача в игре с «Питтсбургом»
сегодня, 02:53
Никишин набрал очки в 3-м матче подряд – передача против «Филадельфии». У защитника «Каролины» 4+8 в 31 игре
сегодня, 02:23
Сергачев сделал передачу в матче с «Питтсбургом». У защитника «Юты» 4+18 в 34 играх
сегодня, 02:08
Фетисов об отсранении россиян: «Важно поддержать тех, кто сегодня страдает не по своей вине. Когда видим пустые трибуны на внутренних соревнованиях, у спортсмена руки опускаются»
вчера, 21:48
Третьяк о победе «России 25» в КПК: «Очень понравились и результат, и игра. Сыграли так, как и должна играть сборная России. Команда показала правильный подход к делу»
вчера, 21:13
Коваленко о допуске России на ЮЧМ: «Надо организовать серии между сборными России, США, Канады. Молодые игроки смогут быстро компенсировать потери последних лет»
вчера, 20:04
Корешков о приглашении в штаб «Трактора»: «Долго не думал. Это сильная команда, есть шанс побороться за титул»
вчера, 19:49
Рыбин о «Сочи»: «Команда строится, пригласить Гусева или Шипачева возможности нет, понятно. Пассажиров и равнодушных в клубе нет, можно двигаться вперед»
вчера, 19:05
Вайсфельд о ЦСКА: «Главный провал этого сезона. Есмантович говорил о Спронге, что «мало быть звездой». А вы не знали о его проблемах, когда подписывали?»
вчера, 18:22