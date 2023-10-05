Лига Европы. «Ливерпуль» примет «Юнион», «Аталанта» Миранчука сыграет со «Спортингом», «Арис» Кокорина против «Рейнджерс», «Рома» – «Серветт»

«Ливерпуль» сыграет с «Юнионом» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Также в четверг « » сыграет с « », « » Алексея Миранчука отправится на выезд к « », «Арис» Александра Кокорина примет на своем поле « », а «Рома» – «Серветт».

Лига Европы

Групповой этап

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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