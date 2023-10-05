Лига Европы. «Ливерпуль» примет «Юнион», «Аталанта» Миранчука сыграет со «Спортингом», «Арис» Кокорина против «Рейнджерс», «Рома» – «Серветт»

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«Ливерпуль» сыграет с «Юнионом» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Также в четверг «Марсель» сыграет с «Брайтоном», «Аталанта» Алексея Миранчука отправится на выезд к «Спортингу», «Арис» Александра Кокорина примет на своем поле «Рейнджерс», а «Рома» – «Серветт».

Лига Европы

Групповой этап

ТСЦ Бачка Топола Сербия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Городской стадион Бачка-Топола»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спортинг Португалия – Аталанта Италия
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Арис Лимасол Кипр – Рейнджерс Шотландия
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Alphamega Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бетис Испания – Спарта Прага Чехия
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург Германия – Вест Хэм Англия
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель Франция – Брайтон Англия
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

АЕК Греция – Аякс Нидерланды
Дата проведения
5 октября, 19.45, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ракув Польша – Штурм Австрия
Дата проведения
5 октября, 19.45, «Zagłębiowski Park Sportowy»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Рома Италия – Серветт Швейцария
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль Англия – Юнион Бельгия
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза Франция – ЛАСК Австрия
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Маккаби Хайфа Израиль – Панатинаикос Греция
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Самми Офер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вильярреал Испания – Ренн Франция
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Славия Чехия – Шериф Молдова
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хэкен Швеция – Карабах Азербайджан
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Нюа Уллеви»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мольде Норвегия – Байер Германия
Дата проведения
5 октября, 22.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Зизуха
Аталанта Миранчука, Арис Кокорина, а Бачка Топола чья?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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