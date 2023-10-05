Лига Европы. «Ливерпуль» примет «Юнион», «Аталанта» Миранчука сыграет со «Спортингом», «Арис» Кокорина против «Рейнджерс», «Рома» – «Серветт»
«Ливерпуль» сыграет с «Юнионом» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
Также в четверг «Марсель» сыграет с «Брайтоном», «Аталанта» Алексея Миранчука отправится на выезд к «Спортингу», «Арис» Александра Кокорина примет на своем поле «Рейнджерс», а «Рома» – «Серветт».
Лига Европы
Групповой этап
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Городской стадион Бачка-Топола»
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Жозе Алваладе»
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Alphamega Stadium»
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «OPAP Arena»
- Дата проведения
- 5 октября, 19.45, «Zagłębiowski Park Sportowy»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Самми Офер»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Синобо Стэдиум»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Нюа Уллеви»
- Дата проведения
- 5 октября, 22.00, «Акер Стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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