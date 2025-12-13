Мозякин о введении в Зал славы отечественного хоккея: «Горжусь. Значит, мои 35 лет в хоккее не прошли зря. Огромное спасибо всем моим партнерам, родителям, семье и тренерам»

Мозякин о введении в Зал славы хоккея России: 35 лет в хоккее не прошли зря.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин прокомментировал введение в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла сегодня в Новосибирске.

«Я горжусь тем, что вошел в Зал славы. Значит, мои 35 лет в хоккее не прошли зря. Хотел бы поблагодарить своих родителей, которые меня направили на верный путь, отправили в спорт.

Супруге спасибо за поддержку и терпение. Моим тренерам хотел бы сказать огромное спасибо, я не самый прилежный хоккеист. Отдельно сказать про Геннадия Васильевича Халецкого , которого с нами уже нет – он мне стал вторым отцом, на протяжении всей карьеры помогал советами и поддержкой.

Огромное спасибо всем моим партнерам по клубам, сборной. Ребята, без вас я бы не стоял на сцене. Всех хотел бы поздравить с Новым годом, удачи и здоровья», – сказал Мозякин.

Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла перед игрой «Россия 25» – Беларусь на Кубке Первого канала