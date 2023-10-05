«Девушкам уже не нужен доминант, самец, нормальный мужик. Им нужна удобная домашняя тряпка». Боец ММА Пронин о драках фанатов

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Факел AMC Fight Nights девушки и спорт Winline Медиалига Артур Пронин Футбол

Российский боец ММА объяснил влиянием девушек отказ от драк между фанатами.

– Мое детство – это Выхино и подмосковный Дедовск. И там, и там всем, в большинстве, было плевать на футбол.

Фанатские темы были раньше, а сейчас вообще все пропало. Это и стало толчком для Медиалиги и подобного, чтобы хоть как-то вернуть фанатов. Пока не очень получается. 14-летние отморозки – плохие фанаты.

В узких кругах, возможно, и осталось что-то. Но в массах нет этого, как раньше. Культура ушла. Немодно.

Я дрался и за ЦСКА, и за «Спартак». Мне было пофиг на команды, а вот драки я любил. А, и еще за «Факел». В моем детстве все было ради адреналина. Искали острых ощущений.

– Может, сейчас меньше этого стало, потому что поняли, что лучше драться в октагоне или в ринге?

– Нет, потому что стали заявы писать [в полицию] и общество стало к этому по-другому относиться.

Например, девушкам уже не особо нужен доминант, самец и царь всех зверей или просто нормальный мужик. Им нужна удобная домашняя тряпка – высокоинтеллектуальный, образованный, из состоятельной семьи.

Раньше больше улица воспитывала. А сейчас всех дома мамы учат, – сказал Артур Пронин, выступающий в промоушене Fight Nights.

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41 комментарий

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Michael Sh
друзья, не судите строго, товарищ часто пропускал удары в голову

будем снисходительны
+128
-5
+123
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whereissuso
Т.е. высокоинтеллектуальный, образованный - это не нормальный мужик?
+72
-1
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sema mixajlov
Я правильно понял, если дерешься в подворотнях, то ты нормальный мужик? А если ты умный и образованный, то это признак тряпки?)
+61
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Rainn
Отличный экземпляр уличного воспитания, лучшая антиреклама для детей)
+29
0
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Гамарджоба Генацвале
Первое слово Пронина было не Мама, а ММА.
+24
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леннорыч-абрамович
Странный тип.
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ARIGAMI ARIGAMI
А может просто гармоничный союз 2-ух людей, а не все это "Доминант-Подчиненный"? Где это практикуются, там все норм, а где обратное - полный хаос, не?
+22
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Lupa Pupa
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Ответ sema mixajlov
Я правильно понял, если дерешься в подворотнях, то ты нормальный мужик? А если ты умный и образованный, то это признак тряпки?)
Да, если бухаешь с пацанами в гаражах то ты норм мужик.
+17
-1
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Leon Betov
На фронт этого "настоящего мужика". Нечего 🐓 боями развлекать ставочников
+19
-4
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Xell
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Они правят миром. Цукерберг например
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Серега Антонов
Зачем здесь это?
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Pasta
То есть "настоящий" мужик, это тот, кто по-любому поводу хватается за кулаки и решает вопрос грубой физической силой? Так работало в первобытные времена, когда человек еще был крайне тупым созданием(человечество и сейчас не шибко умное, но все же чуть-чуть получше) и когда была крайне тяжелая жизнь. Во времена тяжелой первобытной жизни, где надо охотиться, противостоять хищникам и лютым морозам, ценились "сильные большие мужики, которые дубинками могут сделать результат". Но уже давно, настоящий мужчина, это не тот, кто бьет всех по-любому поводу, а человек, который может являться опорой семьи и может решать жизненные ситуации исходя из своего опыта и знаний(и не всегда кулаками).

У этого Пронина, какие-то слишком старые отсталые взгляды на "мужиковство". И эти драки фанатов-ультрас - это дебилизм тот еще... Если вдуматься. Люди без ВНЯТНОГО повода, бьются друг с другом, нанося друг другу боль, урон, увечья и травмы... Ради чего? Ради чести своего футбольного клуба? Глупость полная. Футбол - лишь развлечение под "пивко и чипсы", оно должно давать радость, а не служить поводом для жестокости. К тому же Пронин сам говорит, что ему вообще плевать на эти клубы и футбол, он просто махаться любит.

P.s. И даже про девушек он неправ. Подавляющему большинству девушек уже давно важно лишь то, сколько у тебя денег, какая машина и сколько имущества. И они предпочтут скорее старого богатого бизнесмена/вора/бандита/депутата, чем средне-статистического молодого работягу. При СССР такого не было, но сейчас общество настолько морально разложилось, что найти милую спокойную приятную девушку, с которой можно просто вместе погулять за руку, обниматься, смотреть вместе кино и вместе готовить еду - это уже редкость. Такие еще остались, но уже редкость. В основном сплошь накрашенные размалеванные фифы, которые шить/готовить не умеют, убираться не умеют, быть любящей девушкой/женой не могут, но хотят от мужика бабки на айфоны, косметику, сумочки, одежду, поездки на море и прочее.
Так что делаю вывод, у Пронина с "мозгами" проблема, либо ему отбили голову, либо он всегда, с рождения был таким...
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ss_podonok
ну а кто бы не хотел стать домашней тряпкой у какой-нибудь госпожи? накидайте плюсов, если есть ценители))
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НеПотерплю!
Звучит как-то обиженно)
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Антиглор17
Людей которым часто бьют по голове сразу видно
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Пол Ганарара:
Ответ Xell
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З - зависть
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Pelerin
Этого "царя зверей" даже жаль стало, никому он теперь не нужен... фоном играет "Старик Козлодоев" ))
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Recreated
Ответ whereissuso
Т.е. высокоинтеллектуальный, образованный - это не нормальный мужик?
Конечно! Нормальный это, как Пронин, точняк тебе говорю! Самец, ёпта!
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Алексей Подволоцкий
За острыми ощущениями сейчас в другое место едут
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Фут.Боль
Ответ crazy_elky
Удобная тряпка чтобы мыть пол имеется в виду? Я правильно понял господина Пронина? )
У чёткого самца пол всегда чистый. Он приходит к соседям снизу и предъявляет за грязный потолок.
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Lindeman
Ответ whereissuso
Т.е. высокоинтеллектуальный, образованный - это не нормальный мужик?
Но если он кулаками махать не умеет, пишет заяву в полицию и уделяет больше времени своей девушке, то да по словам Пронина
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Мистер Громов
Ответ sema mixajlov
Я правильно понял, если дерешься в подворотнях, то ты нормальный мужик? А если ты умный и образованный, то это признак тряпки?)
Те, кто дрались в подворотнях, таких глупостей вряд ли скажут)
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Владислав Дудкин
По его логике нашей страной управляет тряпк а? 🤭🤔
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#SharkTeam
> Мне было пофиг на команды, а вот драки я любил

Можно было и по-другому сказать, а так только приложил фанатское движение
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Георгий Большаков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А может просто гармоничный союз 2-ух людей, а не все это "Доминант-Подчиненный"? Где это практикуются, там все норм, а где обратное - полный хаос, не?
Тако возможно?
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