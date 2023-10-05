«Девушкам уже не нужен доминант, самец, нормальный мужик. Им нужна удобная домашняя тряпка». Боец ММА Пронин о драках фанатов
Российский боец ММА объяснил влиянием девушек отказ от драк между фанатами.
– Мое детство – это Выхино и подмосковный Дедовск. И там, и там всем, в большинстве, было плевать на футбол.
Фанатские темы были раньше, а сейчас вообще все пропало. Это и стало толчком для Медиалиги и подобного, чтобы хоть как-то вернуть фанатов. Пока не очень получается. 14-летние отморозки – плохие фанаты.
В узких кругах, возможно, и осталось что-то. Но в массах нет этого, как раньше. Культура ушла. Немодно.
Я дрался и за ЦСКА, и за «Спартак». Мне было пофиг на команды, а вот драки я любил. А, и еще за «Факел». В моем детстве все было ради адреналина. Искали острых ощущений.
– Может, сейчас меньше этого стало, потому что поняли, что лучше драться в октагоне или в ринге?
– Нет, потому что стали заявы писать [в полицию] и общество стало к этому по-другому относиться.
Например, девушкам уже не особо нужен доминант, самец и царь всех зверей или просто нормальный мужик. Им нужна удобная домашняя тряпка – высокоинтеллектуальный, образованный, из состоятельной семьи.
Раньше больше улица воспитывала. А сейчас всех дома мамы учат, – сказал Артур Пронин, выступающий в промоушене Fight Nights.
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будем снисходительны
У этого Пронина, какие-то слишком старые отсталые взгляды на "мужиковство". И эти драки фанатов-ультрас - это дебилизм тот еще... Если вдуматься. Люди без ВНЯТНОГО повода, бьются друг с другом, нанося друг другу боль, урон, увечья и травмы... Ради чего? Ради чести своего футбольного клуба? Глупость полная. Футбол - лишь развлечение под "пивко и чипсы", оно должно давать радость, а не служить поводом для жестокости. К тому же Пронин сам говорит, что ему вообще плевать на эти клубы и футбол, он просто махаться любит.
P.s. И даже про девушек он неправ. Подавляющему большинству девушек уже давно важно лишь то, сколько у тебя денег, какая машина и сколько имущества. И они предпочтут скорее старого богатого бизнесмена/вора/бандита/депутата, чем средне-статистического молодого работягу. При СССР такого не было, но сейчас общество настолько морально разложилось, что найти милую спокойную приятную девушку, с которой можно просто вместе погулять за руку, обниматься, смотреть вместе кино и вместе готовить еду - это уже редкость. Такие еще остались, но уже редкость. В основном сплошь накрашенные размалеванные фифы, которые шить/готовить не умеют, убираться не умеют, быть любящей девушкой/женой не могут, но хотят от мужика бабки на айфоны, косметику, сумочки, одежду, поездки на море и прочее.
Так что делаю вывод, у Пронина с "мозгами" проблема, либо ему отбили голову, либо он всегда, с рождения был таким...
Можно было и по-другому сказать, а так только приложил фанатское движение