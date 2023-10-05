«Девушкам уже не нужен доминант, самец, нормальный мужик. Им нужна удобная домашняя тряпка». Боец ММА Пронин о драках фанатов

Российский боец ММА объяснил влиянием девушек отказ от драк между фанатами.

– Мое детство – это Выхино и подмосковный Дедовск. И там, и там всем, в большинстве, было плевать на футбол.

Фанатские темы были раньше, а сейчас вообще все пропало. Это и стало толчком для Медиалиги и подобного, чтобы хоть как-то вернуть фанатов. Пока не очень получается. 14-летние отморозки – плохие фанаты.

В узких кругах, возможно, и осталось что-то. Но в массах нет этого, как раньше. Культура ушла. Немодно.

Я дрался и за , и за « ». Мне было пофиг на команды, а вот драки я любил. А, и еще за « ». В моем детстве все было ради адреналина. Искали острых ощущений.

– Может, сейчас меньше этого стало, потому что поняли, что лучше драться в октагоне или в ринге?

– Нет, потому что стали заявы писать [в полицию] и общество стало к этому по-другому относиться.

Например, девушкам уже не особо нужен доминант, самец и царь всех зверей или просто нормальный мужик. Им нужна удобная домашняя тряпка – высокоинтеллектуальный, образованный, из состоятельной семьи.

Раньше больше улица воспитывала. А сейчас всех дома мамы учат, – сказал Артур Пронин, выступающий в промоушене Fight Nights.

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