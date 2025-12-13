Полтапов о причине неудач ЦСКА: «Расслабили булки – напридумывали, что у нас такие тренеры пришли. Мы недовольны ситуацией, сами влезли – сами должны вылезать»

Прохор Полтапов о причине неудач ЦСКА: расслабили булки.

Форвард ЦСКА Прохор Полтапов поделился мнением о положении команды в FONBET чемпионате КХЛ. Армейцы идут на восьмом месте в Западной конференции.

– Казалось бы, ЦСКА пополнился чемпионским тренерским составом, прилично усилился, здорово провел предсезонку, хорошо начал сезон. В какой момент пошло все не так?

– Мне кажется, с самого начала такое было. Мы сами себе что-то напридумывали, что у нас, как вы сказали, такой тренерский состав пришел. Сами хорошо сыграли на предсезонке и расслабили булки.

– Ударная предсезонка злую шутку сыграла?

– Возможно, да.

– Уровень давления в ЦСКА поменялся?

– Всегда был такой, ничего не поменялось. Мы недовольны текущей ситуацией. Сами влезли – сами должны вылезать.

– Как вы отреагировали, когда Никитин после матча со СКА взял ответственность за результат, сказав, что это он виноват?

– Мы все виноваты. Посмотри в зеркало и спроси, что ты сделал сегодня, – сказал Полтапов.

