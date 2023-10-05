Александра Трусова: «Я сегодня наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!»
Александра Трусова сообщила о покупке автомобиля.
На видео в своем телеграм-канале фигуристка показала «Гелендваген».
«Я сегодня наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!» – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.
Не могла поэлегантнее машину подобрать?
Типично колхозный менталитет.
И очень актуально на фоне осуждения повышения зарплаты спортсменам и выплаты призовых за мифические международные турниры.
по человеческим качествам...
а я сегодня говорила с женщиной, у которой больше года мобилизовали двоих сыновей
и все, чего она хочет, - это, чтобы они вернулись живыми и здоровыми
удачи на дорогах, саша!