Александра Трусова: «Я сегодня наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!»

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова сообщила о покупке автомобиля.

На видео в своем телеграм-канале фигуристка показала «Гелендваген».

«Я сегодня наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!» – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.

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121 комментарий

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Олег Васильев
"бедные спортсмены", им непременно надо помочь)). Давно пора делать бесплатным только детские секции, а профессионалы не должны сидеть на шее бюджета
+48
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Hiro Nakamura
Алина на гелике, теперь Саша на гелике. Что они нашли в этом немецком уазике))
+40
-6
+34
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Serge Vendino
Когда нажимал на новость, даже не сомневался, что увижу тут гелик. Это чисто лакмус на людей, которым привалило много денег, а менталка колхозная.
+44
-14
+30
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Wintersun
Шикуют у нас фигуристки не хуже футболистов. А вы говорите призовые маленькие.
+27
-5
+22
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Lilia Sadykova
https://vk.com/wall-187796862_2425722 это ж машина Плюща и Янки
+20
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+18
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Товарищ Майор.
Ответ Hiro Nakamura
Алина на гелике, теперь Саша на гелике. Что они нашли в этом немецком уазике))
стадный инстинкт
+22
-7
+15
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ретроградный меркурий
Ответ Виктория Китаева
А ваш комментарий - это не диагноз? В частности фраза "особенно для девушки". Чем девушка за рулём отличается от мужчины?
Потому что на геликах в Москве катается очень ограниченный контингент очень своеобразных, мягко говоря, девушек. И вообще странно, что Загитова с Трусовой хотят себя ассоциировать именно с такими девушками. Кроме того, это просто пошлость и дурновкусие. Ладно бы выбрали какие-нибудь стильные автомобили с историей - например, Shelby Mustang GT500, Nissan GT-R, Porsche 911, Audi R8, Maseratti Quatroporte. А это армейская ж***возка с огромным криминальным шлейфом
+30
-16
+14
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Тайга86
Хуже конечно к Сашке относиться не буду и даже порадуюсь за нее, она действительно выглядит счастливой. Но...К чему эти понты, честно не понимаю. Как под копирку и пределы мечтаний одинаковые. Всегда считала ее с горой изюма и яркой индивидуальностью. Ну да ладно, с покупкой. Пусть машина радует, водитель не нарушает и просто будет счастливым.
+16
-3
+13
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ретроградный меркурий
Каждый покупает что хочет и ездит на чем хочет, но выбор гелендвагена, особенно для девушки - это диагноз
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Товарищ Майор.
Ну и вкус. Такое себе
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RomvB
Похоже, она с Рудковскими один "гелик" запечатляют ... )
+10
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Lilia Sadykova
я точно такую же машину, с такими же шариками, ленточками и в такой же обстановке видела у Плюща, они фоткались возле неё с Янкой и Гномом и понтовались, что купили новую машину. Так чья это машина то?
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nina1212
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Трусова уже хвасталась в интервью, как много у нее штрафов прилетело за первый месяцы вождения)
+11
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Алоэ Вера
какая пошлость
+10
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Mion
Нехорошо считать чужие деньги, но хорошо же девочки зарабатывают, раз хватает на такие тачки.
+12
-4
+8
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Abdul Aziz
Ответ Hiro Nakamura
Алина на гелике, теперь Саша на гелике. Что они нашли в этом немецком уазике))
Воздух в голове. Ни одного умного человека не знаю, из тех, кто ездит на гелике. И среди знакомых есть трое (правда у одного только гелик младше пяти лет), и среди знаменитостей тоже.
+7
-1
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Лека-Лека
Уазик он и есть Уазик.
Не могла поэлегантнее машину подобрать?
Типично колхозный менталитет.

И очень актуально на фоне осуждения повышения зарплаты спортсменам и выплаты призовых за мифические международные турниры.
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ЖЭКА 81
Ответ ретроградный меркурий
Потому что на геликах в Москве катается очень ограниченный контингент очень своеобразных, мягко говоря, девушек. И вообще странно, что Загитова с Трусовой хотят себя ассоциировать именно с такими девушками. Кроме того, это просто пошлость и дурновкусие. Ладно бы выбрали какие-нибудь стильные автомобили с историей - например, Shelby Mustang GT500, Nissan GT-R, Porsche 911, Audi R8, Maseratti Quatroporte. А это армейская ж***возка с огромным криминальным шлейфом
Согласен полностью! Мелкая девчушка за рулём грузовика!
+11
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Лакс
Однако, хотелка Саши такая же как у ГномГномыча или Яны.
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Девушка Безимени
чем меньше мы видим их на соревнованиях, тем стремительнее они падают вниз
по человеческим качествам...
а я сегодня говорила с женщиной, у которой больше года мобилизовали двоих сыновей
и все, чего она хочет, - это, чтобы они вернулись живыми и здоровыми
удачи на дорогах, саша!
+8
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Perfectooo
Какая безвкусица..
+14
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Александр Шульгин
Ответ ezhik38
Ну все, всем молчать и завидовать! ))
Вот зачем такое писать, непонятно.
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Amneris
Ответ ретроградный меркурий
Потому что на геликах в Москве катается очень ограниченный контингент очень своеобразных, мягко говоря, девушек. И вообще странно, что Загитова с Трусовой хотят себя ассоциировать именно с такими девушками. Кроме того, это просто пошлость и дурновкусие. Ладно бы выбрали какие-нибудь стильные автомобили с историей - например, Shelby Mustang GT500, Nissan GT-R, Porsche 911, Audi R8, Maseratti Quatroporte. А это армейская ж***возка с огромным криминальным шлейфом
Это неплохой автомобиль, уровень комфорта разительно отличается от других моделей. Но в целом, да, эта машина с кавказко-восточным шлейфом, моду на которую запустили чечено-армяно-цыганские кланы Москвы + сестры Манасир и Алина Якубова.
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Lilia Sadykova
Ответ Лакс
Однако, хотелка Саши такая же как у ГномГномыча или Яны.
ага , и стоит эта хотела в таком же месте, с такими же шариками, ленточками. Просто не Сашина она по ходу
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Аленка_76
Поздравляю Сашу с покупкой!
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