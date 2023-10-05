Александра Трусова: «Я сегодня наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!»

Александра Трусова сообщила о покупке автомобиля.

На видео в своем телеграм-канале фигуристка показала «Гелендваген».

«Я сегодня наконец-то купила машину, которую очень хотела. Какая красота!» – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.