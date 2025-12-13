Карандин о КПК: «У «России 25» средний возраст – примерно 25 лет, оптимальный для сборной. Белорусы за годы «железного занавеса» сделали большой шаг вперед»

Юрий Карандин: у «России 25» оптимальный средний возраст.

Юрий Карандин оценил уровень участников Кубка Первого канала. На турнире в Новосибирске выступают сборные Беларуси и Казахстана , а также команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга.

– Что скажете о составе сборной «России 25»?

– Хороший сплав молодых игроков и нескольких возрастных. Средний возраст – примерно 25 лет, оптимальный для сборной.

– Что думаете о соперниках?

– У белорусов – очень приличная команда на базе минского «Динамо », и игровая, и тренерская. За эти четыре года «железного занавеса» она сделала большой шаг вперед, видим это и по выступлениям минского клуба. В матче со сборной России белорусы покажут быстрый и открытый хоккей, жду его с интересом.

Казахстанцы приехали в более экспериментальном составе. Но нужно помнить, что в играх за сборную все стараются прыгнуть выше головы. Поэтому и Казахстан – не подарок. Наверное, постарается сыграть с нашей командой от обороны, закрыть игру, – сказал бывший арбитр.