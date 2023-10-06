Кевин-Принс Боатенг: «Сравниваю Джеймса с Роналду, а Карри – с Месси. Леброн и Криштиану тяжело работали, чтобы стать лучшими, а Лео и Стефен обладают даром»

Кевин-Принс Боатенг сравнил путь Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Бывший нападающий «Барселоны» рассказал историю о подготовке к матчу против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов-2019.

– Первый матч с «Ливерпулем», который мы выиграли 3:0, когда забил тот гол со штрафного. Невероятно. В общем, заходим мы в раздевалку [перед игрой] – и он просто сидит со своим телефоном, ему делают массаж.

За две минуты до того, как мы должны выйти на поле, он встает, зашнуровывает бутсы, мы выходим на разминку, он просто отрабатывает длинные передачи, контроль мяча, дриблинг, кроссбар-челлендж. На разминке перед матчем с «Ливерпулем» в чемпионов – кроссбар-челлендж.

Он заходит обратно, тренер дает последние установки, а он [Месси] – с телефоном.

– О чем говорил тренер?

– Тренер говорил: «Ты иди налево, ты иди направо». Месси сидел в Facetime: «Да, si, claro («да, конечно» – Sports.ru)».

За 30 секунд до того, как мы выходим, он встает, надевает куртку, выходит: «Вперед, вперед, вперед». Вот так.

– Молодым парням вредно слушать такое. Это единственный человек, который может так делать.

– С молодыми игроками в «Барселоне» так и получилось. Они смотрели на него и не тренировались, поэтому получали травмы.

, – они постоянно получали травмы. Они не тренировались на 100%. А в матчах было по-другому.

Он [Месси] – единственный человек в мире, который может это делать. Я всегда сравниваю с Роналду, а Сетефена Карри – с Месси. Последние двое – таланты, Леброн Джеймс – это тяжелая работа. И талант, конечно, но еще и тяжелая работа, как и в случае с , для того, чтобы быть лучшим. Эти двое [Месси и Карри] просто обладают даром, – сказал .

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