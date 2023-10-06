Кевин-Принс Боатенг: «Сравниваю Джеймса с Роналду, а Карри – с Месси. Леброн и Криштиану тяжело работали, чтобы стать лучшими, а Лео и Стефен обладают даром»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Леброн Джеймс МЛС Кевин-Принс Боатенг Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу НБА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Стефен Карри Малком Усман Дембеле Интер Майами Футбол

Кевин-Принс Боатенг сравнил путь Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Бывший нападающий «Барселоны» рассказал историю о подготовке к матчу против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов-2019. 

– Первый матч с «Ливерпулем», который мы выиграли 3:0, когда Месси забил тот гол со штрафного. Невероятно. В общем, заходим мы в раздевалку [перед игрой] – и он просто сидит со своим телефоном, ему делают массаж.

За две минуты до того, как мы должны выйти на поле, он встает, зашнуровывает бутсы, мы выходим на разминку, он просто отрабатывает длинные передачи, контроль мяча, дриблинг, кроссбар-челлендж. На разминке перед матчем с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов – кроссбар-челлендж. 

Он заходит обратно, тренер дает последние установки, а он [Месси] – с телефоном. 

– О чем говорил тренер?

– Тренер говорил: «Ты иди налево, ты иди направо». Месси сидел в Facetime: «Да, si, claro («да, конечно» – Sports.ru)».

За 30 секунд до того, как мы выходим, он встает, надевает куртку, выходит: «Вперед, вперед, вперед». Вот так. 

– Молодым парням вредно слушать такое. Это единственный человек, который может так делать. 

– С молодыми игроками в «Барселоне» так и получилось. Они смотрели на него и не тренировались, поэтому получали травмы.

Малком, Дембеле – они постоянно получали травмы. Они не тренировались на 100%. А в матчах было по-другому.

Он [Месси] – единственный человек в мире, который может это делать. Я всегда сравниваю Леброна Джеймса с Роналду, а Сетефена Карри – с Месси. Последние двое – таланты, Леброн Джеймс – это тяжелая работа. И талант, конечно, но еще и тяжелая работа, как и в случае с Роналду, для того, чтобы быть лучшим. Эти двое [Месси и Карри] просто обладают даром, – сказал Боатенг

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48 комментариев

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Kazachok__
А у Роналду и Леброна нет таланта что ли? Что за клише.. Да эти парни одарены лучше, чем 99,999% людей. Многие пашут на тренировках, но успеха Роналду добивается один из десятков миллионов. Роналду и ЛеБрон, возможно, не гении, но таланта там вагоны, не говоря об уникальных физ данных.
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vincere
Снова эти байки про дар свыше. Да, Месси прям Емеля на печи - всю недели лежит балдеет, лишь изредка выходя попинать мяч с простыми смертными... Такой же пахарь, как и другие выдающиеся игроки.
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+32
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Алмаз Хазиев
а Лукаку с Шакил О’Ниллом
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mastadon
Стэф вообще пахарь каких поискать, один из самых выносливых баскетболистов
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Михо
Ответ vincere
Снова эти байки про дар свыше. Да, Месси прям Емеля на печи - всю недели лежит балдеет, лишь изредка выходя попинать мяч с простыми смертными... Такой же пахарь, как и другие выдающиеся игроки.
То что он пахарь, несомненно. Это позволило ему столько лет держать уровень. Гений без трудолюбия и дисциплины это Роналдиньо, одаренный от природы может даже больше чем Месси. Но сверкал относительно недолго и закатился быстро
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Sergey Mikhaylenko
Ответ Алмаз Хазиев
а Лукаку с Шакил О’Ниллом
Шакил О’Нил — четырёхкратный чемпион НБА и трёхкратный MVP финала.

А Лукаку — Ромелу.
+7
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Блуждающий странник
Классические байки один родился в спортзале, а другого поцеловал вымышленный бог и он может поедая чипсы выносить всех и вся. Пусть попробуют месяцок другой не тренироваться и сразу выйти на поле, весь талант внезапно пропадет
+9
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benjamin92
Если бы Месси не тренировался - был бы Давыдовым
Если бы Роналду был бесталанным - был бы Заболотным
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hs6s2y9yxb
Ответ Kazachok__
А у Роналду и Леброна нет таланта что ли? Что за клише.. Да эти парни одарены лучше, чем 99,999% людей. Многие пашут на тренировках, но успеха Роналду добивается один из десятков миллионов. Роналду и ЛеБрон, возможно, не гении, но таланта там вагоны, не говоря об уникальных физ данных.
Так Боатенг и сказал, что они пахари, хоть там и таланта не мало, но не настолько, насколько у Месси и Карри
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Dooomer
Про Карри он вообще не в курсе. Карри трудяга, каких мало.
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Audi
Ответ Muhammad Juraev
Пару фоток из качалки и ты уже "пахарь"))) Кто нибудь видел как кришти тренируется больше всех на поле?) Можно видео где он реально пашет больше всех?) Или только фотки с качалки есть?
да, вот )

https://m.youtube.com/watch?v=3r3qHQqXQEA&list=LL&index=92&pp=gAQBiAQB
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lovesalat
Ответ Dooomer
Про Карри он вообще не в курсе. Карри трудяга, каких мало.
когда леброна уже величали королем в схожем возрасте от Стефа отказывались колледжи. Стеф построил сам себя с нуля на тяжёлом труде.
единственное в чем можно сравнить его и Лео это в том, что оба волшебники.
А Леброна с пелёнок величали будущим гоатом
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Александр Иванушкин
Смотрел я как-то видео про тренировки Стэфа...
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Wiley Fox
Кевин-Принс Боатенг: «Сравниваю Смолова с Джорданом. Откуда я знаю Смолова? А я и не знаю»
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Мгер Цолакян
Именно поэтому, когда Месси потерял скорость, прокачал другие навыки, а Роналду превратился в замыкателя
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Крыс Пол
Интересно, это Лео Вальверде ни во что не ставил, или со всеми тренерами себя так ведет?
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frumkin78
Сравнить Месси, с каким то Стэфом Карри(не гений баскетбола, как минимум, не входит и в 10 лучших всех времен), это как сравнить Горлуковича с Мэджиком.
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Muhammad Juraev
Один "пахал" в качалке, другой тренировался с мячом!
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Muhammad Juraev
Ответ Фауст
Принс Боатенг под каким ником сидит на спортсе?
Парень, роналду в 18 лет попал в великий МЮ САФа!
Ты думаешь без таланта туда можно попасть в 18 лет?!
Или ты думаешь, что он до 18 лет так отпахал на МЮ?)
Если да, то где доказательства того как он пашет больше всех)
Это вообще миф про его тренировки!
Где видео того как он больше всех пашет на поле в тренировках?
Или для вас тренировки это только качалка?
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Curry30
Ответ Роман
Леброн вершина баскетбола наряду с Майклом Джорданом. В футболе Криштиану.
хахахаха, Леброн отдыхает по сравнению со Стеффом
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Ola BP
Ответ Sergey Mikhaylenko
Шакил О’Нил — четырёхкратный чемпион НБА и трёхкратный MVP финала. А Лукаку — Ромелу.
А Лукаку - ЛАКАКА
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benjamin92
Ответ Natsunoss
Чтож ты врешь как сивый мерин? 732+209 за 984 игры за Спортинг/Мю/Реал/гегемона Италии Юве/Наср против 715+308 за 865 игр за Барсу/ПСЖ/Интер.
Раньше темка попадался на мультиаккаунте - теперь ещё и на вранье (
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Muhammad Juraev
А когда "пахарь" научится обводить хотя бы одного или попасть со штрафного?
Или лишь в качалке пахает?
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Фауст
Ответ Muhammad Juraev
Мне иногда кажется, что в спортсе сидят люди без цели в жизни, которые никогда не конкурировали с такими "талантами" в жизни или же сами являются талантливыми... Любой, кто сталкивался с таким знает, что будь ты хоть божественно талантливым, если не будешь трудиться всё это ничто!Все это быстро исчезнет и люди, которые сталкивались с этим поймут меня
Принс Боатенг под каким ником сидит на спортсе?
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mallowan
Ответ Терминатор Айлбибекович
Как же надоело,что попадаются до сих пор люди,которык сравнивают Лео с Роналду.С Лео можно сравнивать только Пеле и Марадону(и то весьма условно).
Ох опять горит у вас бедненьких)
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