Мичков забил в 3-м матче подряд. 18-летний форвард набрал 11 очков в 9 играх за «Сочи»

Матвей Мичков забросил шайбу в третьей игре подряд в КХЛ.

«Сочи» и « » проводят матч регулярного чемпионата .

Нападающий забил гол на 18-й минуте в первом периоде – его гол позволил южанам повести в счете 2:1.

18-летний форвард продлил голевую серию до трех матчей. Ранее хоккеист отличался в играх против «Торпедо» и СКА.

В общей сложности Матвей набрал 11 (5+6) очков в 9 матчах за « » после перехода из на правах аренды.