Мичков забил в 3-м матче подряд. 18-летний форвард набрал 11 очков в 9 играх за «Сочи»
Матвей Мичков забросил шайбу в третьей игре подряд в КХЛ.
«Сочи» и «Северсталь» проводят матч регулярного чемпионата КХЛ.
Нападающий Матвей Мичков забил гол на 18-й минуте в первом периоде – его гол позволил южанам повести в счете 2:1.
18-летний форвард продлил голевую серию до трех матчей. Ранее хоккеист отличался в играх против «Торпедо» и СКА.
В общей сложности Матвей набрал 11 (5+6) очков в 9 матчах за «Сочи» после перехода из СКА на правах аренды.
Пофиг на стату,но Матвей реально прибавил. Смотрю все игры,он перестал играть в юношеский хоккей. Перестал брать все на себя,играет в командный хоккей. Отдает,обыгрывает,где надо заступается за партнёров. Но а голы,они от него не куда не денутся,в этом нет сомнений даже
Но куда приятнее миллионный раз вспомнить Ротенберга))