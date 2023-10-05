Мичков забил в 3-м матче подряд. 18-летний форвард набрал 11 очков в 9 играх за «Сочи»

Теги Северсталь СКА Филадельфия видео НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков забросил шайбу в третьей игре подряд в КХЛ.

«Сочи» и «Северсталь» проводят матч регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий Матвей Мичков забил гол на 18-й минуте в первом периоде – его гол позволил южанам повести в счете 2:1.

18-летний форвард продлил голевую серию до трех матчей. Ранее хоккеист отличался в играх против «Торпедо» и СКА.

В общей сложности Матвей набрал 11 (5+6) очков в 9 матчах за «Сочи» после перехода из СКА на правах аренды.

18 комментариев

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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Что тут скажешь. Просто красавец.
Пофиг на стату,но Матвей реально прибавил. Смотрю все игры,он перестал играть в юношеский хоккей. Перестал брать все на себя,играет в командный хоккей. Отдает,обыгрывает,где надо заступается за партнёров. Но а голы,они от него не куда не денутся,в этом нет сомнений даже
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Pasha0403
тут один с самолетными ногами интересуется, в ска нельзя его обратно никак?!
+14
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Roman Schmidt
Ответ Pasha0403
тут один с самолетными ногами интересуется, в ска нельзя его обратно никак?!
обменяют на Демидова,делов то😆
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Фёдор Кузнецов
Ответ Roman Schmidt
лучше к Ларионову в Торпедо или в Северсталь к Козыреву
Не согласен, в Сочи так же работает сильный тренер Кокорев и в Сочи у Мичкова образовалось сильное звено с Гараевым и Тянуллиным, они втроём идеально взаимодействуют
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topsatan
Ответ Leon Betov
Будущая легенда СКА
Будущая легенда Фили
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Roman Schmidt
Ответ Фёдор Кузнецов
Не согласен, в Сочи так же работает сильный тренер Кокорев и в Сочи у Мичкова образовалось сильное звено с Гараевым и Тянуллиным, они втроём идеально взаимодействуют
пусть так)главное не к Йозе самолётчику.пускай играет пацан
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Machine Head
Матвей , пора возвращаться в шапито. Все должно быть по системе. Вот что значит доверие тренера. Ротенберг же не тренер. Предлагаю Роману Борисовичу возглавит команду черлидерш СКА, а хоккеистов доверить Зубову .
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Евгений Вырныгаев
Ответ Leon Betov
Будущая легенда СКА
тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук
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KozlikX
рад за него, будущая звезда сборной
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Roman Schmidt
Ответ Фёдор Кузнецов
Ему бы на постоянной основе в Сочи
лучше к Ларионову в Торпедо или в Северсталь к Козыреву
+3
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Фёдор Кузнецов
Ему бы на постоянной основе в Сочи
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Деревянная рука
Ответ vadim 1980
Молодец, что сказать. Но, обязательно лезет в разборки, потолкаться, исподтишка ударить. Ну вот зачем?
В нхл быстро отучат от этого
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Evincive
Мальчик повзрослел. Пора в Филадельфию.
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Pronger
Были еще классные передачи, но партнеры не забили. В большинстве Матвей хайлайт сотворил.
Но куда приятнее миллионный раз вспомнить Ротенберга))
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vadim 1980
Молодец, что сказать. Но, обязательно лезет в разборки, потолкаться, исподтишка ударить. Ну вот зачем?
+2
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amurseff03
Ответ Roman Schmidt
пусть так)главное не к Йозе самолётчику.пускай играет пацан
Главное не в Нхл к Гарри, а там хоть за Куньлунь играет.
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amurseff03
Ответ Evincive
Мальчик повзрослел. Пора в Филадельфию.
Филадельфия подождёт.
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