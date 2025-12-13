Симашев забил 1-й гол в АХЛ – в овертайме матча с «Бейкерсфилдом». У защитника 1+1 в 4 играх за фарм «Юты» при «минус 2»

Дмитрий Симашев забил 1-й гол в АХЛ и принес победу фарму «Юты».

Защитник «Тусона » Дмитрий Симашев забил в овертайме матча регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилдом » (5:4 ОТ) и был признан второй звездой встречи.

Гол стал для 20-летнего россиянина первым в лиге. На его счету 4 матча за фарм «Юты» и 2 (1+1) очка при полезности «минус 2».

Напомним, что текущий сезон экс-игрок «Локомотива» начал в основе «Мамонта». Он сыграл 24 матча в НХЛ , набрав 1 (0+1) очко при полезности «минус 9» и среднем времени на льду 15:28.