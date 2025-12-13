«Питтсбург» выставил Дамбу на драфт отказов. 31-летний защитник получает 3,75 млн в год
«Питтсбург» выставил Мэтта Дамбу на драфт отказов.
31-летний защитник «Питтсбурга» Мэтт Дамба был выставлен клубом на драфт отказов с целью отправки в АХЛ.
В текущем сезоне хоккеист провел 11 матчей и набрал 3 (1+2) очка при полезности «минус 5». Его контракт со средней годовой зарплатой в 3,75 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Пингвинс» выменяли его в межсезонье из «Далласа» на Владислава Колячонка, получив пик второго раунда драфта-2028.
