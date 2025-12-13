Мозякин о Сигале на церемонии введения в Зал славы отечественного хоккея: «Такой большой! Неожиданно, что он имеет отношение к хоккею. Мой любимый фильм детства? «Терминатор»

Мозякин о Сигале на церемонии введения в Зал славы: он такой большой.

Олимпийский чемпион Сергей Мозякин был введен в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла в Новосибирске, на ней присутствовал киноактер Стивен Сигал .

– Вы удивились, когда рядом с вами сел Стивен Сигал?

– Честно говоря, вообще не ожидал, что он сюда придет. Сигал такой большой! Неожиданно, что он имеет отношение к хоккею. Но очень приятно.

– Какой фильм в детстве был вашим любимым?

– Ну, «Терминатор», еще что‑то. То, что показывали, то и смотрели. Их было не так много, как сейчас, – сказал Мозякин.

