Мозякин о Сигале на церемонии введения в Зал славы отечественного хоккея: «Такой большой! Неожиданно, что он имеет отношение к хоккею. Мой любимый фильм детства? «Терминатор»
Олимпийский чемпион Сергей Мозякин был введен в Зал славы отечественного хоккея. Церемония прошла в Новосибирске, на ней присутствовал киноактер Стивен Сигал.
– Вы удивились, когда рядом с вами сел Стивен Сигал?
– Честно говоря, вообще не ожидал, что он сюда придет. Сигал такой большой! Неожиданно, что он имеет отношение к хоккею. Но очень приятно.
– Какой фильм в детстве был вашим любимым?
– Ну, «Терминатор», еще что‑то. То, что показывали, то и смотрели. Их было не так много, как сейчас, – сказал Мозякин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
