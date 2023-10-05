Матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не будет переигран, несмотря на теоретическую возможность по регламенту УЕФА. Правила АПЛ отличаются (Independent)

Правила УЕФА допускают переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Напомним, матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер « » Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры». Впоследствии PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что гол Диаса не был засчитан ошибочно.

В понедельник была опубликована аудиозапись переговоров арбитров в этом моменте. Как следует из нее, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о необхоимости переигровки матча.

Как сообщает Independent, регламент позволяет переиграть матч, поскольку судейская ошибка заключалась в неправильном применении правил игры, поскольку ВАР фактически ошибочно определил, что Диас находился в офсайде. Это дает «Ливерпулю» право подать протест в УЕФА, однако руководящий орган европейского футбола позволяет делать это лишь в течение 12 часов после матча.

При этом источники Independent в АПЛ уверены, что переигровка не состоится, так как собственный регламент турнира допускает это лишь в том случае, если вина за ситуацию лежит на одном из клубов. Однако, по мнению ряда юристов, «Ливерпуль» может создать новый прецедент.

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