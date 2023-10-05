Матч «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» не будет переигран, несмотря на теоретическую возможность по регламенту УЕФА. Правила АПЛ отличаются (Independent)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия УЕФА судьи Тоттенхэм Даррен Инглэнд видеоповторы Футбол

Правила УЕФА допускают переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль».

Напомним, матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «Ливерпуля» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры». Впоследствии PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что гол Диаса не был засчитан ошибочно.

В понедельник была опубликована аудиозапись переговоров арбитров в этом моменте. Как следует из нее, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о необхоимости переигровки матча.

Как сообщает Independent, регламент УЕФА позволяет переиграть матч, поскольку судейская ошибка заключалась в неправильном применении правил игры, поскольку ВАР фактически ошибочно определил, что Диас находился в офсайде. Это дает «Ливерпулю» право подать протест в УЕФА, однако руководящий орган европейского футбола позволяет делать это лишь в течение 12 часов после матча.

При этом источники Independent в АПЛ уверены, что переигровка не состоится, так как собственный регламент турнира допускает это лишь в том случае, если вина за ситуацию лежит на одном из клубов. Однако, по мнению ряда юристов, «Ливерпуль» может создать новый прецедент.

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34 комментария

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TeddyLasso
Понятно, что сейчас понабегут юзеры с «А ВОТ У МОЕЙ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ ОЧКИ ОТБИРАЛИ И НИЧЕГО, ПЕП ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛ»

Но как еще можно надавить на рефери, если не угрозой переигровки? В судах есть система апелляций, и решение судьи можно отменить. Сейчас ошибочные решения судей (особенно если их несколько и они все в одну сторону) просто нельзя исправить - можно только пожурить провинившихся, чтобы они продолжили творить дичь в последующих играх
+32
-8
+24
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Homer Simpson
При всем моем негодовании, прецедент очень опасный, придется придумывать регламент того, что подходит под переигровку, и будет бардак, а от этого игр только прибавится, что тоже не гуд
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I Human
Ответ Martin Naceri
Ну тогда все захотят переигровки Лучше всего просто готовое отстранение судей Тогда они будут внимательнее
Причём не на пару матчей, а на полгодика, с выплатой штрафа за косяк.
+7
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Крыс Пол
По чесноку, нужна не просто переигровка, а чтобы Тоттенхэм разыгрывал мяч с центра поля на 34-й минуте при счете 0-1.
+14
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Vadiay
Ответ Dima Chorniy
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Дело не результате матча, это действительно дело прошлого, а в том, что некомпетентность судей может привести к подобным результатам в будущем.
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Martin Naceri
Ответ TeddyLasso
Понятно, что сейчас понабегут юзеры с «А ВОТ У МОЕЙ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ ОЧКИ ОТБИРАЛИ И НИЧЕГО, ПЕП ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛ» Но как еще можно надавить на рефери, если не угрозой переигровки? В судах есть система апелляций, и решение судьи можно отменить. Сейчас ошибочные решения судей (особенно если их несколько и они все в одну сторону) просто нельзя исправить - можно только пожурить провинившихся, чтобы они продолжили творить дичь в последующих играх
Ну тогда все захотят переигровки
Лучше всего просто готовое отстранение судей
Тогда они будут внимательнее
+7
-2
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filippa
Ответ Martin Naceri
Ну тогда все захотят переигровки Лучше всего просто готовое отстранение судей Тогда они будут внимательнее
последние лет 10 апл и путевка вЛЧ решалось чуть ли не в последнем туре. и эти очков может очень не зватить и толку ливерпулю от отстранения судей? на кону стоят десятки миллионов .
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Phantom1289
Как по мне пора бы именно судьей ВАР заняться. Открыть против него расследование. Потому что судя по записи, он явно и четко проигнорировал распоряжения непосредственного руководства (организация, которая руководит судьями, Некий Оли) остановить матч. Причем неоднократные призывы. Но судья ВАР не стал ничего говорить главному. Намеренный саботаж распоряжения руководства.
По переигровке ситуация двоякая конечно. С одной стороны прецедент нужен. С другой, как бы хуже не стало. Надо просто добиваться наверное не переигровки, а более сурового наказания для судей. а не просто отстранения на 2 игры.
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Максим Семин
Спартак и Локомотив свои матчи переигрывали в еврокубках.
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Растиньяк
Нехило так топят Ливер в Англии, там походу потом будет погромче, чем с делом Негрейры
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Eugene Paramonov
Думаю, что это повод для пересмотра протокола ВАР, но явно не для переигровки. Иначе каждый третий матч придется переигрывать. Давайте тогда матчи реала в лч переиграем до ВАР, там каждый первый матч с ошибкой в пользу мадрида был.
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S.Laposter
Да и так все было понятно
Переигровка явно не состоялась бы
главное что бы эти люди сделали выводы и перестали допускать таких людей к работе
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Recreated
Настал век судейского беспредела!
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Martin Naceri
Ответ I Human
Причём не на пару матчей, а на полгодика, с выплатой штрафа за косяк.
Даже год
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I Human
Ответ KozlikX
спокойно эти полгодика в СА посудят за милую душу
Там наверно уже все сладкие места давно заняты. 😁
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KozlikX
Ответ I Human
Причём не на пару матчей, а на полгодика, с выплатой штрафа за косяк.
спокойно эти полгодика в СА посудят за милую душу
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Никита Никулин
Ответ Phantom1289
Как по мне пора бы именно судьей ВАР заняться. Открыть против него расследование. Потому что судя по записи, он явно и четко проигнорировал распоряжения непосредственного руководства (организация, которая руководит судьями, Некий Оли) остановить матч. Причем неоднократные призывы. Но судья ВАР не стал ничего говорить главному. Намеренный саботаж распоряжения руководства. По переигровке ситуация двоякая конечно. С одной стороны прецедент нужен. С другой, как бы хуже не стало. Надо просто добиваться наверное не переигровки, а более сурового наказания для судей. а не просто отстранения на 2 игры.
Судя по всему, ты так и не понял, что когда судья в поле возобновил игру, судья VAR уже ничего сделать не может
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Тухель
Ответ Recreated
Настал век судейского беспредела!
А раньше судьи никогда не ошибались. Век нытья настал. Ноющие фанаты ничем не отличаются от ноющих негров, ноющих фемок, трансгендеров и т.д. Бедных обижают и по этому хотят чтобы им целовали жопы. Смешно.
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Денис Давыдов
Ответ TeddyLasso
Понятно, что сейчас понабегут юзеры с «А ВОТ У МОЕЙ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ ОЧКИ ОТБИРАЛИ И НИЧЕГО, ПЕП ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛ» Но как еще можно надавить на рефери, если не угрозой переигровки? В судах есть система апелляций, и решение судьи можно отменить. Сейчас ошибочные решения судей (особенно если их несколько и они все в одну сторону) просто нельзя исправить - можно только пожурить провинившихся, чтобы они продолжили творить дичь в последующих играх
То же самое было в том сезоне с Арсеналом, когда в их ворота засчитали гол, просто забыв начертить линию оффсайда. Общественность повозмущалась, судьи извинились, а толку - ноль
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optimus primus
Ответ Крыс Пол
По чесноку, нужна не просто переигровка, а чтобы Тоттенхэм разыгрывал мяч с центра поля на 34-й минуте при счете 0-1.
притом каждый свой матч
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Виталий А.
Ответ Dima Chorniy
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Через пару недель? Немцы до сих пор с содроганием вспоминают Тофика Бахрамова.
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BZB
Если создать прецедент и отстранить судью на год, то это пойдет на пользу всему европейскому футболу. Уровень ответственности судей резко повысится. Нынешняя ситуация прямо влияет на судьбу чемпионской гонки.
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Groznyi2024
УЕФА и АПЛ ничего не помешало отменить целую нацию, а тут всего лишь переигровка
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Vieri
пральна былоб засчитать гол диаса в ответном матче. начать с 1-0 в пользу Ливерпуля.
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Никита Никулин
По-хорошему Ливерпулю стоит идти до конца. Этих очков может потом не хватить, а "извините, ошиблись" могут стоить десятки миллионов евро.
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