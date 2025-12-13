Вратарь «Чикаго» Броссуа забил за «Рокфорд» в матче АХЛ, куда был отправлен набирать форму. Он поразил пустые ворота «Милуоки» броском из-за своих ворот

Вратарь Лоран Броссуа забил за фарм «Чикаго» в матче АХЛ.

Вратарь «Чикаго» Лоран Броссуа забил за «Рокфорд » в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Милуоки » (5:3).

На 58:56 32-летний канадец поразил пустые ворота «Эдмиралс» бросом из-за своих ворот. Также сегодня Броссуа отразил 33 из 36 бросков и был признан первой звездой встречи.

Вратарь провел за «Айсхогс» 3 матча в АХЛ (2 победы, 1 поражение, 90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,39), куда был отправлен набирать форму после восстановления из-за двух операций (на мениске и бедре). Из-за них он не играл с апреля 2024 года.

Его контракт с «Блэкхокс» с кэпхитом 3,3 миллиона долларов, подписанный в июле 2024-го, рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее Броссуа выступал в НХЛ за «Эдмонтон», «Вегас» (с которым выиграл Кубок Стэнли в 2023 году) и «Виннипег».

«Чикаго» хочет обменять Броссуа, не играющего с апреля 2024-го. Голкипер с зарплатой 3,3 млн долларов в год восстановился после операций (Эллиотт Фридман)