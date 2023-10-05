Украина потребовала отменить решения ФИФА и УЕФА по допуску России U17 и призвала к бойкоту

Украина призвала к бойкоту российских команд и потребовала отмены решений ФИФА и УЕФА.

Министерство молодежи и спорта Украины обратилось к ФИФА и с требованием отменить решение о допуске юниорских сборных России к участию в международных турнирах.

Кроме того, Минспорт Украины обратился ко всем ассоциациям, входящим в состав УЕФА, с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей и турниров с участием россиян.

В конце сентября УЕФА допустил до турниров сборные России U17. Вчера аналогичное решение опубликовал совет .

Ранее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

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