Украина потребовала отменить решения ФИФА и УЕФА по допуску России U17 и призвала к бойкоту

Теги сборная Украины U-17 сборная России U-17 УЕФА ФИФА Политика Футбол

Украина призвала к бойкоту российских команд и потребовала отмены решений ФИФА и УЕФА.

Министерство молодежи и спорта Украины обратилось к ФИФА и УЕФА с требованием отменить решение о допуске юниорских сборных России к участию в международных турнирах.

Кроме того, Минспорт Украины обратился ко всем ассоциациям, входящим в состав УЕФА, с просьбой присоединиться к бойкоту любых матчей и турниров с участием россиян.

В конце сентября УЕФА допустил до турниров сборные России U17. Вчера аналогичное решение опубликовал совет ФИФА.

Ранее федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года.

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52 комментария

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F1eury
"... и денег подкинуть не забудьте!" - добавил минспорт Украины
+50
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Leon Betov
Ответ Mihei4
Почему Украина не призывает разорвать контракты со всеми русскими в НХЛ?
Им нельзя американским хозяевам перечить
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Андрей Кастуев
Обрезаете новости Sports. Где традиционное "дайте грошей"?!
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Алексей Ильин
То есть Россия обязана принимать невыгодные ей условия ФИФА, а вот Украине должны потакать - я правильно понял? XD
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Budabuda
Ответ F1eury
"... и денег подкинуть не забудьте!" - добавил минспорт Украины
дайте грошей
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rdyabin@icloud.com
Что такое украина? Оно еще существует чтоли?
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Mihei4
Почему Украина не призывает разорвать контракты со всеми русскими в НХЛ?
+12
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IceBear27
Потребовала отменить? А то что? Снимутся на радость «всьому свiту»?
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Артём Матвеев
"Дайте грошей" - добавил представитель Украины
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rigobersong
А что Украина сделала полезного для общества, что бы свои правила диктовать?:) Хотя бы беженцев с Африки приняли, а то в Европе уже мест нет:)
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The Evil Within
Ответ Mihei4
Почему Украина не призывает разорвать контракты со всеми русскими в НХЛ?
Потому что это означает гавкать на хозяина. Низзя.
+7
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Simka87
Как же за.бала эта Украина. Не нравится не играйте.
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a2wai
Опять письмо в Спортлото, да что ж такое!
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Guus Ivanovich
Зинченко подписал этот документ слезами
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CriminalJoint62
Как же достали эти нытики. Мало бомбили их
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Любитель побеждать
А кто собственно такая Украина, чтобы что-то требовать? Сейчас везде выборы пройдут и начнут с Украины требовать выплат по кредитикам.
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rdyabin@icloud.com
Ответ Wiley Fox
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Значит топчем дальше!
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brace
Быстрее, быстрее... Время меньше и меньше.... Пока их самих ещё не отменили, вот что -то пытаются... Поднагадить
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punker18
и не забыли попросить 3 миллиарда у.е.
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Анвар Масимов
хохлы беспринципные.
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sd4fmwrvz8
Как же они всех достали,не о том беспокоятся
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Доктор Броманталь
Почему Украина не требовала бойкотировать федерации тех стран которые бомбили Югославию ?
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ciao.ragazzi.2519
выпускайте плаксу зинченко
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TheFrosty
Как же жалко они выглядит. Ничего сами не в состоянии, только визг о помощи.
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Эрнандес Эрнандес
Под столом требуют наверное 😁
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