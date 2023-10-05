Олег Матыцин: «Спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести нашего Отечества»

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ заявил, что спортивная честь неотделима от любви к Родине.

Сегодня министр спорта Олег Матыцин выступил на церемонии вручения медалей, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

«Спортсмены всегда были на передовой и в мирное, и в военное время. Спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести нашего Отечества.

Именно поэтому президент нашей великой страны – сам спортсмен, капитан, всегда показывает пример здорового образа жизни и отношения к решению всех проблем.

Наша сегодняшняя задача как государственного органа – чтить традиции, уважать свое прошлое и с гордо поднятой головой шагать дальше», – сказал Матыцин. 

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9 комментариев

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Глеб Саратов
это нас всех за идиотов держат, или это они там все такие?
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Katerina Sunny
Куда его несёт? У спортсменов бронь, они не рискуют жизнью.
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Adolf Glieder
"Если тебе начинают твердить про Родину знай - тебя хотят облопошить"
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sabina_katarina
Кто им эти речи бредовые пишет?
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maripous
Ответ Katerina Sunny
Куда его несёт? У спортсменов бронь, они не рискуют жизнью.
Вот и несет, чтоб не сняли эту бронь.
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JL JL
Ответ Глеб Саратов
это нас всех за идиотов держат, или это они там все такие?
конечно нас - за идиотов. Но, согласитесь, многие и есть идиоты.
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