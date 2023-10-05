Олег Матыцин: «Спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести нашего Отечества»
Министр спорта РФ заявил, что спортивная честь неотделима от любви к Родине.
Сегодня министр спорта Олег Матыцин выступил на церемонии вручения медалей, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.
«Спортсмены всегда были на передовой и в мирное, и в военное время. Спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести нашего Отечества.
Именно поэтому президент нашей великой страны – сам спортсмен, капитан, всегда показывает пример здорового образа жизни и отношения к решению всех проблем.
Наша сегодняшняя задача как государственного органа – чтить традиции, уважать свое прошлое и с гордо поднятой головой шагать дальше», – сказал Матыцин.
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