Олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали членами ОКР

Олимпийский комитет России (ОКР) включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин по итогам референдумов, прошедших в четырех регионах, подписал договоры о принятии их в состав РФ.