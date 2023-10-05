Олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали членами ОКР

Теги Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Олимпийский комитет России (ОКР) включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин по итогам референдумов, прошедших в четырех регионах, подписал договоры о принятии их в состав РФ.

41 комментарий

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Wiley Fox
Ахаха

Бах там старается России помочь на олимпиаду попасть, а ему такой бабах по морде прилетел
+68
-8
+60
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Viks
Ждём полного забана ОКР ?
+31
-5
+26
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AaA
Олимпийский комитет России (ОКР) включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
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Чего мелочиться, давай еще и Аляску добавим.
+19
-2
+17
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ZaRuSSia
Цирк уо.
+16
-3
+13
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Pigmalion
Ответ Маргарита Михайловна
Одна показуха. А команды Крыма до сих пор не могут в чемпионате России выступать и даже Сбербанк не работает в Крыму.
Команды Крыма играют во второй лиге России.
Сбербанк в Крыму работает.
+13
-1
+12
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arisstopane
сгорел сарай - гори и хата!
+12
-1
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Gonzo754
Ответ Ебздрогыч
На постоянной основе или все-таки временно?
Временно, до исключения ОКР из МОК
+17
-6
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Diamond house
Ответ dereds
Комментарий скрыт
куда Крым включили в ОКР? их даже в футбол не включают во вторую лигу. вы о чём? а это включение- похороны для ОКР.
+12
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Рустем Галеев
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Ответ Маргарита Михайловна
Одна показуха. А команды Крыма до сих пор не могут в чемпионате России выступать и даже Сбербанк не работает в Крыму.
Сбербанк работает в Крыму,тебе не надо писать здесь чушь
+6
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Кондаша42
Как они хотя попасть на Олимпиаду, прям все делают, чтобы лишить спортсменов этой возможности. Привет Журовой и Позднякову.
+7
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Sarumian
Вот теперь точно вернут.
Инфа - 100ка !
+7
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VictorVallecano
Ответ Яков Ципельман
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Смешно это читать от чела с именем Яков Ципельман))
+7
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Y V
Запорожье и Херсон передают привет ОКР!
+3
0
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R-WRashid
Вместе с федерациями скоростного спуска "на подвал"?
+4
-2
+2
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ZjzoRe
сколько бабла тратится
ведь кто-то в этих комитетах заседает, получает зарплаты...
+2
0
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Яков Ципельман
ну все, сейчас ципсо поднимут по боевой тревоге, 5 гривен сами не заработаются
+11
-9
+2
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СпутникНТ
Тушите свет!...хотя...он уже давно потушен!
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shulimov82
Ну и логично. Главное, чтобы были соревнования, где спортсмены могут выступать
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Яков Ципельман
Ответ Ебздрогыч
На постоянной основе или все-таки временно?
в этом мире нет ничего более постоянного, чем временное)
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Харламов Никита
Ответ Яков Ципельман
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а Вам +₽15 ?! ;)
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Александр Сачков
Ответ Diamond house
куда Крым включили в ОКР? их даже в футбол не включают во вторую лигу. вы о чём? а это включение- похороны для ОКР.
"Рубин" из Ялты и "Севастополь" играют во второй лиге. https://soccer365.ru/competitions/2205/
+1
0
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Александр Сачков
Ответ Рустем Галеев
https://www.rbc.ru/finances/18/01/2023/63c7b4ad9a794719bbfba8fa
С тех пор в Крыму успело открыться два офиса Сбера. Что касается клубов, то "Рубин" из Ялты сейчас занимает третье место в группе 1 дивизиона Б второй лиги. Севастополь - там же пятое. Сей прискорбный для Украины факт не помешал, в частности, допустить наши юношеские команды до отборочных игр ЧМ (возможные бойкоты отдельных стран - это другой вопрос).
+3
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Gelios77
Ответ AaA
Олимпийский комитет России (ОКР) включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Чего мелочиться, давай еще и Аляску добавим.
с Аляски стоило начать)
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milan_lia
Ответ Viks
Ждём полного забана ОКР ?
интересно, если ОКР забанят, хоть тогда Поздняков уйдет с должности?
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IrbIS
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