Олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали членами ОКР
Олимпийский комитет России (ОКР) включил в свой состав олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Об этом сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин по итогам референдумов, прошедших в четырех регионах, подписал договоры о принятии их в состав РФ.
Бах там старается России помочь на олимпиаду попасть, а ему такой бабах по морде прилетел
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Чего мелочиться, давай еще и Аляску добавим.
Сбербанк в Крыму работает.
Инфа - 100ка !
ведь кто-то в этих комитетах заседает, получает зарплаты...