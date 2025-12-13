Бирюков о Толчинском в «Металлурге»: «Наш стиль хоккея – он непростой. Наверное, 90% команд КХЛ играют по-другому. К требованиям Разина нужно было чуть привыкнуть»

Директор «Металлурга» о проблемах Толчинского: наш стиль хоккея – он непростой.

Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о сложностях с адаптацией у форварда Сергея Толчинского.

В 29 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ 30-летний игрок набрал 11 (4+7) очков.

– Когда в начале сезона Сергей Толчинский не проходил в состав, были варианты его обмена?

– У Сергея были определенные моменты в плане соответствия стилю хоккея «Металлурга» – он непростой. Наверное, 90% команд КХЛ играют чуть по-другому, чем «Магнитка».

К требованиям Разина нужно было чуть привыкнуть, но в последних матчах видно, что у Толчинского все идет по нарастающей в плане игры, отношения к работе, к команде. Он готов выложиться на льду и приносить пользу.

– Можете объяснить, чем стиль игры нынешней «Магнитки» отличается от стиля большинства других команд?

– У нас очень большой акцент на прохождение средней зоны, раскаты, определенные действия в своей и чужой зоне, ее контроль, сохранение. Очень много специфических нюансов.

– В октябре, когда у Толчинского не шло, Разин объяснил это тем, что Сергей снимает в Магнитогорске квартиру, принадлежащую вашему бывшему игроку Никите Хлыстову, сейчас играющему в Нижнекамске за «Нефтехимик». Андрей Владимирович сказал, что все, кто снимают это жилье, покидают «Магнитку», и посоветовал Сергею переехать. Вы теперь вмешиваетесь в вопрос подбора жилплощади для новичков «Металлурга»?

– Андрей Владимирович частенько подкидывает такие вещи (улыбается). Нет, конечно, не вмешиваюсь. Всё нормально.

– Хлыстов может не опасаться снижения доходов от сдачи жилья?

– Нет, – сказал Бирюков со смехом.