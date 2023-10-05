Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях у «Самары», «Локомотив-Кубань» примет «Парму»
В четверг, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.
«Зенит» в гостях сыграет с «Самарой», «Локомотив-Кубань» примет «Парму». Матч «Нижнего Новгорода» против УНИКСа был перенесен из-за вспышки COVID-19 в казанской команде.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 октября, 18.00, «ДС Кристалл»
- Дата проведения
- 5 октября, 18.30, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 5 октября, 20.00, «Баскет-холл»
Положение команд: ЦСКА – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, Самара – 1-0, УНИКС – 1-0, Руна – 1-0, Уралмаш – 1-0, Парма – 0-0, Астана – 0-0, МБА – 0-1, Автодор – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Минск – 0-1, Зенит – 0-1, Енисей – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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