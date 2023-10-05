Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях у «Самары», «Локомотив-Кубань» примет «Парму»

В четверг, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут три матча.

«Зенит» в гостях сыграет с «Самарой», « » примет «Парму». Матч «Нижнего Новгорода» против УНИКСа был перенесен из-за вспышки COVID-19 в казанской команде.

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Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, – 1-0, УНИКС – 1-0, Руна – 1-0, Уралмаш – 1-0, – 0-0, Астана – 0-0, – 0-1, – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Минск – 0-1, Зенит – 0-1, Енисей – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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