Единая лига ВТБ. «Зенит» в гостях у «Самары», «Локомотив-Кубань» примет «Парму»

Теги результаты Локомотив-Кубань Зенит Автодор Единая лига ВТБ Самара Парма МБА Баскетбол

В четверг, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

«Зенит» в гостях сыграет с «Самарой», «Локомотив-Кубань» примет «Парму». Матч «Нижнего Новгорода» против УНИКСа был перенесен из-за вспышки COVID-19 в казанской команде.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Автодор – МБА
Дата проведения
5 октября, 18.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Самара – Зенит
Дата проведения
5 октября, 18.30, «Дворец спорта»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – Парма
Дата проведения
5 октября, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 2-0, Нижний Новгород – 1-0, Самара – 1-0, УНИКС – 1-0, Руна – 1-0, Уралмаш – 1-0,  Парма – 0-0, Астана – 0-0,  МБА – 0-1, Автодор – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Минск – 0-1, Зенит – 0-1, Енисей – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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