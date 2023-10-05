Джоэл Эмбиид будет играть за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже

Теги Грант Хилл Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Париж-2024 Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, действующий MVP НБА, будет выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Эмбиид проинформировал генерального менеджера сборной США Гранта Хилла о своем решении в четверг утром. Несколько дней назад Эмбиид и Хилл провели часовую встречу в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, где «Сиксерс» проводят тренировочный лагерь.

Эмбиид, родившийся в Камеруне, в прошлом году получил французское и американское гражданство. Центровой выбирал между тремя сборными и предпочел команду США.

Ожидается, что в состав олимпийской сборной США войдут такие звезды НБА, как Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Девин Букер.

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14 комментариев

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Vovanchik127
Слабак
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ɔculpa
Чушкарь)
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Sonder
Другого и не ожидали
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usen
Харден: обменяйте меня в Камерун 🇨🇲
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Евгений Артюшков
Теперь стартовая пятёрка просто идеальная (Леброн, Стеф, Дюрант, Дэвис, Эмбид)
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Сергей Галынский
МВП этому парню
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Евгений Артюшков
Я не удивлен поздравляю штаты!
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Dzmitry Lavysh
С одной стороны можно понять: он к Франции имеет отношение еще меньше чем Янис к Греции. Вроде даже не жил там.
С другой стороны заявлял сам. что рассматривает вариант игры за Франции... может просто паспорт хотел))
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Can
зря (клован)
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Dr. J 24
Ответ Евгений Артюшков
Теперь стартовая пятёрка просто идеальная (Леброн, Стеф, Дюрант, Дэвис, Эмбид)
Дрим-тим
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