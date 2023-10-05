Джоэл Эмбиид будет играть за сборную США на Олимпиаде 2024 года в Париже
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, действующий MVP НБА, будет выступать за сборную США на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Эмбиид проинформировал генерального менеджера сборной США Гранта Хилла о своем решении в четверг утром. Несколько дней назад Эмбиид и Хилл провели часовую встречу в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, где «Сиксерс» проводят тренировочный лагерь.
Эмбиид, родившийся в Камеруне, в прошлом году получил французское и американское гражданство. Центровой выбирал между тремя сборными и предпочел команду США.
Ожидается, что в состав олимпийской сборной США войдут такие звезды НБА, как Леброн Джеймс, Стефен Карри, Кевин Дюрэнт и Девин Букер.
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С другой стороны заявлял сам. что рассматривает вариант игры за Франции... может просто паспорт хотел))