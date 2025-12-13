Дубас о переходе Скиннера: «Это важный год для него – «Питтсбург» даст наилучшую возможность проявить себя. Все зависит от Стюарта, тренеров и остальной команды»

Дубас о переходе Скиннера: «Питтсбург» даст ему лучшую возможность проявить себя.

Президент «Питтсбурга » по хоккейным операциям Кайл Дубас прокомментировал переход в команду вратаря Стюарта Скиннера .

27-летний проводит последний сезон по действующему контракту на 2,6 млн долларов в год. Он отражает в среднем 89% бросков в текущей регулярке.

«Местный парень играл за команду и каждый год стремился выиграть Кубок Стэнли. Не думаю, что в лиге много вратарей, которые выдерживали такое давление. Он справлялся очень хорошо, дойдя до финала два года подряд.

Все зависит от Стюарта, от тренера вратарей, нашего тренерского штаба и всей команды. Нужно поддержать его, помочь ему адаптироваться и хорошо играть. Мы дадим ему наилучшую возможность проявить себя. И это важный год для него», – сказал Дубас.

