Сурин о жизни в Воронеже: «До ужаса и хулиганства не доходило – пацанские разборки. Это закалило мой характер и поможет в будущем»

Егор Сурин о жизни в Воронеже: ужаса и хулиганства не доходило.

19-летний нападающий «Локомотива » Егор Сурин поделился мнением об игре в хоккей и о жизни в Воронеже.

– Вы говорили, что из Воронежа, поэтому вам нечего бояться. Там часто приходилось использовать кулаки?

– На льду, когда я играл, редко, а в жизни бывало. На льду порой команда на команду дрались в детстве. Потом вспоминали об этом с ребятами из «Бурана», за который я играл.

– Насколько жизнь в Воронеже закалила вас?

– Я думаю, это одна из составляющих моего характера. До какого-то ужаса, хулиганства там не доходило. Где-то это было, может, и по-детски, где-то и по-пацански – все эти разборки. Но все это было в разумном плане.

Это только закалило мой характер и, наверное, поможет в будущем. А может, где-то я буду умнее, не буду на все эти вещи вестись, – сказал Сурин.

У Сурина нет желания помочь задрафтовавшему его «Нэшвиллу»: «Пока чуть разочаровывают. Больше подчерпываю из игры команд, которые лидируют, например, «Даллас» с «Колорадо»