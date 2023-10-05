Петербуржец Владислав Безбородов обслужит матч «Сочи» и «Зенита» в Мир РПЛ.

Команды встретятся в 11-м туре чемпионата России, матч пройдет 7 октября. По информации Ивана Карпова, главным арбитром этой игры будет назначен из Санкт-Петербурга.

По мнению судейского комитета, Безбородов не уступает по уровню Сергею Карасеву, который часто судит матчи « ». Считается, что в лиге мало судей в топовой форме, которые могут работать на матчах сине-бело-голубых – за весь чемпионат назначения на них могут получить 10-12 человек. При этом постоянно рассматриваются только кандидатуры Карасева и Павла Кукуяна.

В комитете полагают, что и сейчас находятся не в лучшей форме. То же самое касается и Артема Чистякова, хотя он близок к тому, чтобы набрать оптимальные кондиции.

Также есть мнение, что игра « » с « » – это хороший момент «попробовать что-то новое». Считается, что нововведения лучше внедрять сейчас, а не весной в более принципиальных матчах.

Еще одним аргументом, послужившим в пользу решения о назначения Безбородова, является тот факт, что судейский комитет уже назначал московских ассистентов на матчи столичных команд с региональными.

Манипуляции с результатом при таком внимании СМИ считаются невозможными. Кроме того, по мнению комитета, в этом сезоне нельзя сказать, что судьи помогают команде из Санкт-Петербурга.

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