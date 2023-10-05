Петербуржец Безбородов обслужит матч «Зенита» и «Сочи». Манипуляции с результатом считаются невозможными при повышенном внимании СМИ (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Владислав Безбородов Сергей Карасев Сергей Сергеевич Иванов Владимир Москалев Артем Чистяков Павел Кукуян Сочи Футбол

Петербуржец Владислав Безбородов обслужит матч «Сочи» и «Зенита» в Мир РПЛ.

Команды встретятся в 11-м туре чемпионата России, матч пройдет 7 октября. По информации Ивана Карпова, главным арбитром этой игры будет назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. 

По мнению судейского комитета, Безбородов не уступает по уровню Сергею Карасеву, который часто судит матчи «Зенита». Считается, что в лиге мало судей в топовой форме, которые могут работать на матчах сине-бело-голубых – за весь чемпионат назначения на них могут получить 10-12 человек. При этом постоянно рассматриваются только кандидатуры Карасева и Павла Кукуяна. 

В комитете полагают, что Сергей Иванов и Владимир Москалев сейчас находятся не в лучшей форме. То же самое касается и Артема Чистякова, хотя он близок к тому, чтобы набрать оптимальные кондиции. 

Также есть мнение, что игра «Зенита» с «Сочи» – это хороший момент «попробовать что-то новое». Считается, что нововведения лучше внедрять сейчас, а не весной в более принципиальных матчах. 

Еще одним аргументом, послужившим в пользу решения о назначения Безбородова, является тот факт, что судейский комитет уже назначал московских ассистентов на матчи столичных команд с региональными.

Манипуляции с результатом при таком внимании СМИ считаются невозможными. Кроме того, по мнению комитета, в этом сезоне нельзя сказать, что судьи помогают команде из Санкт-Петербурга. 

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32 комментария

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Selvatore
Ну так ,а в чем проблема? Матчи Зенита с командами из столицы зачастую проходят под судейством московских арбитров и ничего, никого это не смущает.
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Дмитрий9779
Ответ S. A.
Уже не уверены, что Сочи обыграют? Что Безбородов судить будет
Когда московские судьи судят матчи Зенита с москоклубами ты то же самое писал ведь.
+14
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Владимир Маньков
Ответ Дмитрий9779
Когда московские судьи судят матчи Зенита с москоклубами ты то же самое писал ведь.
в Питере один клуб, в Москве - несколько. Будет ли условный мясной судья помогать коням?
+11
-7
+4
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apossym
Питерский клуб против питерского фарм-клуба с питерским судьёй. Интрига!
+4
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Штаны Габора Кирая
Выбора нет, срочно возвращайте Вилкова! И ставьте на все матчи еенита до конца чемпионата!
+7
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Дмитрий9779
Ответ Штаны Габора Кирая
Выбора нет, срочно возвращайте Вилкова! И ставьте на все матчи еенита до конца чемпионата!
Вилков в последний свой сезон в 4-х матчах Зенита,которые он судил совершил 5! результативных ошибок против Зенита,а выгнали его за помощь одному москоклубу.
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eyeballerswow
Ответ Владимир Маньков
в Питере один клуб, в Москве - несколько. Будет ли условный мясной судья помогать коням?
а какая разница ща кого он болеет. поднасрать спб вче хотят. и пони и пороcи
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KOT_B_yHTAX
Что теперь , судей новых набирать родом их городов в которых не участвуют клубы, дабы наши Столичные Коллеги не смогли ни к чему придраться)))
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Дмитрий9779
Вова Маньков,ели ты ограничил себе ответы зачем ты пишешь мне?
Как количество команд из Москвы даёт право судить москвичам матчи Зенита с москоклубами,а Зенит судьи из СПб судить не могут?И это вы вой подняли про матч с Сочи,а если бы назначили на матч с москоклубами?Было бы вас не потушить.
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Mbest77
Не, ну это не честно. Можно грузить против Зенита. Петербуржец по любому будет бывшему питерскому Динамо помогать
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Дмитрий9779
Ответ Zed_patriot
когда игры нет, они включают судей, и это я не про Реал
У кого игры нет?Рекорды по ударам в створ,не везёт,да
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a2wai
А давно питерских арбитров назначают на матчи Зенита против своих фарм-клубов? :)
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Дмитрий9779
Покажите лица тех кто считал что они самые отличные и самые столичные😁Вас же все устраивало,ни одного коммента,что москвичи. судят Зенит и москоклубы,но здесь почему-то возмущаются.Это лицемерие или двуличие?
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okkervil
Ни разу не видел намёка на "манипуляции" при обслуживании игр Зенита московскими судьями с московскими же командами. Что же так возбудило господ типажурналистов на этот раз?
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Пашка Донофф
Ответ Игорь Новиков
Никакой. Все равны, но одни равнее других, что ли?
Тут просто математика. Из Москвы судей больше в силу населенности и количества команд. Тут речь не про заговор, а про то что проще назначить назначить судью из условного Воронежа, чем из Питера на Зенит
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Игорь Новиков
Москвичам можно судить московские клубы, питерцам Зенит - нет. Да? Сразу заговор.
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Дмитрий9779
Ответ Selvatore
Ну так ,а в чем проблема? Матчи Зенита с командами из столицы зачастую проходят под судейством московских арбитров и ничего, никого это не смущает.
Это другое
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FNT
Ответ apossym
Питерский клуб против питерского фарм-клуба с питерским судьёй. Интрига!
В последних 4 матчах у Зенита с Сочи +1 =2 -1, но они все еще фарм-клуб. А что вы тогда скажете про один сомнительный клубец с Песков, который в свое время у Зенита не мог почти 5 лет выиграть и регулярно получал трешечки и четверочки? Это просто дубль?
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