Петербуржец Безбородов обслужит матч «Зенита» и «Сочи». Манипуляции с результатом считаются невозможными при повышенном внимании СМИ (Иван Карпов)
Петербуржец Владислав Безбородов обслужит матч «Сочи» и «Зенита» в Мир РПЛ.
Команды встретятся в 11-м туре чемпионата России, матч пройдет 7 октября. По информации Ивана Карпова, главным арбитром этой игры будет назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.
По мнению судейского комитета, Безбородов не уступает по уровню Сергею Карасеву, который часто судит матчи «Зенита». Считается, что в лиге мало судей в топовой форме, которые могут работать на матчах сине-бело-голубых – за весь чемпионат назначения на них могут получить 10-12 человек. При этом постоянно рассматриваются только кандидатуры Карасева и Павла Кукуяна.
В комитете полагают, что Сергей Иванов и Владимир Москалев сейчас находятся не в лучшей форме. То же самое касается и Артема Чистякова, хотя он близок к тому, чтобы набрать оптимальные кондиции.
Также есть мнение, что игра «Зенита» с «Сочи» – это хороший момент «попробовать что-то новое». Считается, что нововведения лучше внедрять сейчас, а не весной в более принципиальных матчах.
Еще одним аргументом, послужившим в пользу решения о назначения Безбородова, является тот факт, что судейский комитет уже назначал московских ассистентов на матчи столичных команд с региональными.
Манипуляции с результатом при таком внимании СМИ считаются невозможными. Кроме того, по мнению комитета, в этом сезоне нельзя сказать, что судьи помогают команде из Санкт-Петербурга.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Как количество команд из Москвы даёт право судить москвичам матчи Зенита с москоклубами,а Зенит судьи из СПб судить не могут?И это вы вой подняли про матч с Сочи,а если бы назначили на матч с москоклубами?Было бы вас не потушить.