В Екатеринбурге разбили машину баскетболиста Кирилла Писклова, подаренную ему Путиным. На днях «Уралмаш» обыграл «Зенит»
В Екатеринбурге призеру Олимпиады-2021 и атакующему защитнику «Уралмаша» Кириллу Писклову разбили стекло в его BMW X3 и украли музыкальную колонку. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября.
Писклов считает, что это причиной этому стала гостевая победа над петербургским «Зенитом» в этот понедельник (75:70).
«Сигнализация не сработала, я увидел все потом, когда посмотрел камеры видеонаблюдения. Мне кажется, дело в том, что мы сенсационно обыграли «Зенит». Странно, что машина стояла на этом месте четыре дня, а произошло все именно этой ночью. Машину мне подарил Владимир Путин, об этом много кто знает, да и на самой машине есть эмблемы Олимпиады. Видимо, кого-то наша игра расстроила.
Мне колонка эта и не нужна, я сначала даже не заметил ее пропажу. Просто хочется найти этого человека, пригласить на наш матч. Я даже сам ему билет куплю, чтобы он поболел за нашу команду. Стекло стоит 60-100 тысяч. Для меня это не проблема, просто вопрос: зачем?» – цитирует Писклова сайт E1.ru.
Писклов написал заявление в полицию. В пресс-службе МВД подтвердили, что заявление о хищении имущества из автомобиля поступило в отдел полиции № 11 Железнодорожного района. Проводится проверка, личность преступника устанавливается.
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По-моему тут слегка мания величия. В одном интервью столько тезисов:
1. Я крутой, мы обыграли Зенит, нам за это мстят. Когда другие клубы это делают - им машины не разбивают, значит мы избранные.
2. Для меня 100 тысяч это не проблема, я вообще богатый чувак.
3. Машину мне подарил лично Путин, об этом все знают, думаю мы с ним кореша.
4. Но я всепрощающий, поэтому готов купить за это человеку билеты на матч.
– Богатенький Буратино !
Средняя пенсия в Свердловской области по кварталам
За три последних квартала: За 2023, 1 июля - 20 350 руб. За 2023, 1 апреля - 20 317 руб. За 2023, 1 января - 20 143 руб
По информации сервисов поиска работы, сейчас средняя зарплата в городе составляет 59,6 тыс. рублей. Мэр Алексей Орлов в отчете говорил о 72,5 тыс. рублей.
В ответ на запрос 66.RU в hh.ru рассказали, что по итогам июля средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 59 653 рубля. Это на 13 тыс. рублей (18%) меньше, чем в официальной статистике
Это сейчас так же у работяги с завода стекло в машине разобьют ночью, он же не будет ходить и говорить всем, что это из-за бракованной втулки, которую он вчера запорол на станке...
А, ясно теперь чего за призёр
Спасибо баскетболистку, как же он помог всем следакам)