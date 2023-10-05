В Екатеринбурге разбили машину баскетболиста Кирилла Писклова, подаренную ему Путиным. На днях «Уралмаш» обыграл «Зенит»

В Екатеринбурге призеру Олимпиады-2021 и атакующему защитнику « » Кириллу Писклову разбили стекло в его BMW X3 и украли музыкальную колонку. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября.

Писклов считает, что это причиной этому стала гостевая победа над петербургским « » в этот понедельник (75:70).

«Сигнализация не сработала, я увидел все потом, когда посмотрел камеры видеонаблюдения. Мне кажется, дело в том, что мы сенсационно обыграли «Зенит». Странно, что машина стояла на этом месте четыре дня, а произошло все именно этой ночью. Машину мне подарил Владимир Путин, об этом много кто знает, да и на самой машине есть эмблемы Олимпиады. Видимо, кого-то наша игра расстроила.

Мне колонка эта и не нужна, я сначала даже не заметил ее пропажу. Просто хочется найти этого человека, пригласить на наш матч. Я даже сам ему билет куплю, чтобы он поболел за нашу команду. Стекло стоит 60-100 тысяч. Для меня это не проблема, просто вопрос: зачем?» – цитирует Писклова сайт E1.ru.

Писклов написал заявление в полицию. В пресс-службе МВД подтвердили, что заявление о хищении имущества из автомобиля поступило в отдел полиции № 11 Железнодорожного района. Проводится проверка, личность преступника устанавливается.

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