В Екатеринбурге разбили машину баскетболиста Кирилла Писклова, подаренную ему Путиным. На днях «Уралмаш» обыграл «Зенит»

Теги происшествия Зенит Владимир Путин Единая лига ВТБ Уралмаш Кирилл Писклов Баскетбол

В Екатеринбурге призеру Олимпиады-2021 и атакующему защитнику «Уралмаша» Кириллу Писклову разбили стекло в его BMW X3 и украли музыкальную колонку. Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 октября.

Писклов считает, что это причиной этому стала гостевая победа над петербургским «Зенитом» в этот понедельник (75:70).

«Сигнализация не сработала, я увидел все потом, когда посмотрел камеры видеонаблюдения. Мне кажется, дело в том, что мы сенсационно обыграли «Зенит». Странно, что машина стояла на этом месте четыре дня, а произошло все именно этой ночью. Машину мне подарил Владимир Путин, об этом много кто знает, да и на самой машине есть эмблемы Олимпиады. Видимо, кого-то наша игра расстроила.

Мне колонка эта и не нужна, я сначала даже не заметил ее пропажу. Просто хочется найти этого человека, пригласить на наш матч. Я даже сам ему билет куплю, чтобы он поболел за нашу команду. Стекло стоит 60-100 тысяч. Для меня это не проблема, просто вопрос: зачем?» – цитирует Писклова сайт E1.ru.

Писклов написал заявление в полицию. В пресс-службе МВД подтвердили, что заявление о хищении имущества из автомобиля поступило в отдел полиции № 11 Железнодорожного района. Проводится проверка, личность преступника устанавливается.

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30 комментариев

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selso99
Машину подарило не государство, не правительство, и даже не президент страны, а именно Владимир Путин.
+79
-5
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Тасманиец
То есть фанаты баскетбольного Зенита приехали в Екатеринбург чтобы украсть музыкальную колонку в отместку за поражение?

По-моему тут слегка мания величия. В одном интервью столько тезисов:
1. Я крутой, мы обыграли Зенит, нам за это мстят. Когда другие клубы это делают - им машины не разбивают, значит мы избранные.
2. Для меня 100 тысяч это не проблема, я вообще богатый чувак.
3. Машину мне подарил лично Путин, об этом все знают, думаю мы с ним кореша.
4. Но я всепрощающий, поэтому готов купить за это человеку билеты на матч.
+57
-5
+52
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Александр Толмаков
живу в Екб. не знал ни про этого чувака, ни про его знаменитую машину, ни про то, что он обыграл так же неизвестный мне баскетбольный зенит 🤗
+33
-3
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Alibi_URAL
Да в Екб периодически воруют из машин то регистраторы, то колонки, то колеса снимут. Тут дело не в том, что они Зенит победили, а что денег у народа мало и стали больше воровать. Причину не там ищет.
+24
-6
+18
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Данила Данайцев
Ответ selso99
Машину подарило не государство, не правительство, и даже не президент страны, а именно Владимир Путин.
Так он свою отдал получается?)
+19
-2
+17
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Mukunku 64
Стекло стоит 60-100 тысяч. Для меня это не проблема..
– Богатенький Буратино !
Средняя пенсия в Свердловской области по кварталам
За три последних квартала: За 2023, 1 июля - 20 350 руб. За 2023, 1 апреля - 20 317 руб. За 2023, 1 января - 20 143 руб

По информации сервисов поиска работы, сейчас средняя зарплата в городе составляет 59,6 тыс. рублей. Мэр Алексей Орлов в отчете говорил о 72,5 тыс. рублей.
В ответ на запрос 66.RU в hh.ru рассказали, что по итогам июля средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 59 653 рубля. Это на 13 тыс. рублей (18%) меньше, чем в официальной статистике
+16
-5
+11
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Baxxter
Да просто совпадение. На машине не написано, чья она, просто ребята разбили стекло и свистнули колонку, а тут теперь приплетают невесть что.
Это сейчас так же у работяги с завода стекло в машине разобьют ночью, он же не будет ходить и говорить всем, что это из-за бракованной втулки, которую он вчера запорол на станке...
+11
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Дмитрий Рабко
Ответ Александр Сачков
Звучит так, будто Писклов написал заявление в полицию, чтобы найти вора и пригласить его на матч.
Вроде как на живца ловит. Понимаю, сам рыбак.
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Айвенго
Ответ Данила Данайцев
Так он свою отдал получается?)
Что?! Ту самую желтую Ладу Калину?! Жесть! Ничего святого для людей нет!
+9
-2
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Данила Данайцев
Из новости следует, что машину разбили, потому что её Путин подарил или потому что Зенит обыграли?
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Dmitry Nizovtsev
Несколько офонарел от того, что наша баскетбольная сборная оказывается стала призёром на олимпиаде и в ней был некий Писклов. С выпученными глазами погуглил...
А, ясно теперь чего за призёр
+6
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sled
Ответ selso99
Машину подарило не государство, не правительство, и даже не президент страны, а именно Владимир Путин.
Сэкономил на завтраках!
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R Kukhov
Ответ selso99
Машину подарило не государство, не правительство, и даже не президент страны, а именно Владимир Путин.
Накопил с зарплаты
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Koulmann
Если Зенит проигрывает, мотив всех преступлений в последующие сутки очевиден.
Спасибо баскетболистку, как же он помог всем следакам)
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Валерий Рзянин
Ну всё, майор Доигралес возьмёт дело в оборот. Это вам не это. Всё таки от такого человека подарок.
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Александр Сачков
Звучит так, будто Писклов написал заявление в полицию, чтобы найти вора и пригласить его на матч.
+6
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mantruck
Тот кто дёрнул колонку понятия не имеет про такого баскетболиста, что он там кого-то обыграл, и тем более откуда у него данный автомобиль.
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Garikus89
У дурачка колонку стащили, а он чуть ли не про заговор рассказывает)
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Мишаня Кашников
Ответ Айвенго
Что?! Ту самую желтую Ладу Калину?! Жесть! Ничего святого для людей нет!
ниву с прицепом скиф
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Черный Дворник
Найдут злодея и пожизненное влепят!
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Айвенго
Связал событие с баскетбольным матчем?! Мыслит человек, конечно, по-путински! Уверен, что это сделали бандеровцы! Надо визитку Яроша искать поблизости! Вот ведь гады, до Урала добрались! Кстати, буква "Зю" была нарисована?
+8
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Дмитрий9779
Наркот на дозу колонку стырил,скорее всего.
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Как дела на заводе
Ответ selso99
Машину подарило не государство, не правительство, и даже не президент страны, а именно Владимир Путин.
завидуешь?))
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Заборостроитель
Ответ Данила Данайцев
Так он свою отдал получается?)
Да, конечно, еще прицеп СКИФ подарил😀
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Эразм
Ответ Mukunku 64
Стекло стоит 60-100 тысяч. Для меня это не проблема.. – Богатенький Буратино ! Средняя пенсия в Свердловской области по кварталам За три последних квартала: За 2023, 1 июля - 20 350 руб. За 2023, 1 апреля - 20 317 руб. За 2023, 1 января - 20 143 руб По информации сервисов поиска работы, сейчас средняя зарплата в городе составляет 59,6 тыс. рублей. Мэр Алексей Орлов в отчете говорил о 72,5 тыс. рублей. В ответ на запрос 66.RU в hh.ru рассказали, что по итогам июля средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге составила 59 653 рубля. Это на 13 тыс. рублей (18%) меньше, чем в официальной статистике
Его зарплата тоже в среднюю входит, как и зарплаты Урала. Автомобилиста и прочих нахлебников-бюджетников.
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