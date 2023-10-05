Роналду и «Ювентус» не договорились о выплате 19,9 млн евро долга по зарплате. Окончательное решение вынесут в течение месяца

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Федерация футбола Италии деньги Футбол

Криштиану Роналду не договорился с «Ювентусом» о выплате долгов по зарплате.

Напомним, Роналду подал в суд на «Ювентус» из-за задолженности по зарплате – туринцы до сих пор не выплатили ему обещанные 19,9 млн евро. Сообщалось, что  у португальца было тайное соглашение с руководством команды, позволяющее «бьянконери» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.

Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 4 октября состоялось заседание арбитражного совета Федерации футбола Италии (FIGC). На нем стороны не смогли прийти к соглашению.

Окончательное решение по делу будет вынесено в течение следующих 30 дней. Отмечается, что «Ювентус» уверен в своей позиции. Клуб утверждает, что никаких дополнительных соглашений с Роналду не подписывалось, поэтому португалец не вправе требовать выплату долга. При этом другие игроки, подписавшие аналогичное соглашение, уже получили выплаты.

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28 комментариев

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Zidane 21
просто Роналду не знает с кем тягается, Ювентус на таких делах собаку съел))
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Domian
Ответ LaffyTaffy
Криш со своим авторитетом и влиянием в суде просто уничтожит Старую Синьору. А если захочет, то попросит помощи у шейхов и вообще отожмет Ювентус и отправит его в серию D.
Пока что уничтожили его.
Въезд в США грозит арестом, поэтому он там не появляется.
Срок за неуплату налогов в Испании есть, она же судимость.
Ну и медийный крах в конфликте с МЮ, когда к Моргану на интервью пошел.
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Роман
Ничего он не получит.
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jdrk
Ответ Domian
Пока что уничтожили его. Въезд в США грозит арестом, поэтому он там не появляется. Срок за неуплату налогов в Испании есть, она же судимость. Ну и медийный крах в конфликте с МЮ, когда к Моргану на интервью пошел.
Медийный крах только у МЮ, после их выступлений
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Irakli Kan
Ответ Domian
Пока что уничтожили его. Въезд в США грозит арестом, поэтому он там не появляется. Срок за неуплату налогов в Испании есть, она же судимость. Ну и медийный крах в конфликте с МЮ, когда к Моргану на интервью пошел.
ну время показало что он был прав, и крах как раз таки у мю
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Фауст
Ответ Zidane 21
просто Роналду не знает с кем тягается, Ювентус на таких делах собаку съел))
и в Серию В вылетел.
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TAGAY
в любом случае жаль Юве, вот вот обретали стабильность на топ уровне, подписали самого медийного игрока чтоб заработать на его имени, а там ковид и все продажи лопнули и толком ничего не заработали, даже ушли в минус. с другой стороны и сам Роналду на поле не принес не только ЛЧ но и помог чемп слить..
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MrWillSee
Ответ Domian
Пока что уничтожили его. Въезд в США грозит арестом, поэтому он там не появляется. Срок за неуплату налогов в Испании есть, она же судимость. Ну и медийный крах в конфликте с МЮ, когда к Моргану на интервью пошел.
Так еще и незаконная стройка в Португалии - там суды тоже пошли)
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Игорёк
Ответ Адам Нинуху
надо их ещё раз выкинуть из серии А в серию В
Чудак ты на букву м
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Cristiano Ronaldo
Юве такими темпами, может ещё очков десять потерять.
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Слончик
Думали, Кришти за такой мелочью не обратится
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Martin Naceri
Посмотрим что местные умники скажет через 30 дней)
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Заяцволк
Вообще непонятно ничего ) Кришти что ли приснилось, что у него есть подписанное соглашение ? Такое может быть. Ему там настолько припекло голову в пустыне, что кажется, что другие футболисты приехали в пустыню из-за него-клубничного, а не из-за денег, глюки поглотили его разум. Или же наш Ювентус со всем этим потоком финансовых махинаций забыл ещё об одном соглашении, интересно короче, что в итоге окажется
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arslankolesov71@gmail.com
Ответ Роман
Ничего он не получит.
Почему ему не получить свои заработанные деньги?
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Эдуард Храпач
Ответ QWertY
Юве нужно взять пример с Тен Хага и послать Кришти как позорную собаку
согласен что тен хаг делает красиво.
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