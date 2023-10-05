Роналду и «Ювентус» не договорились о выплате 19,9 млн евро долга по зарплате. Окончательное решение вынесут в течение месяца

Криштиану Роналду не договорился с «Ювентусом» о выплате долгов по зарплате.

Напомним, подал в суд на « » из-за задолженности по зарплате – туринцы до сих пор не выплатили ему обещанные 19,9 млн евро. Сообщалось, что у португальца было тайное соглашение с руководством команды, позволяющее «бьянконери» отложить выплату зарплаты в период пандемии коронавируса.

Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 4 октября состоялось заседание арбитражного совета Федерации футбола Италии (FIGC). На нем стороны не смогли прийти к соглашению.

Окончательное решение по делу будет вынесено в течение следующих 30 дней. Отмечается, что «Ювентус» уверен в своей позиции. Клуб утверждает, что никаких дополнительных соглашений с Роналду не подписывалось, поэтому португалец не вправе требовать выплату долга. При этом другие игроки, подписавшие аналогичное соглашение, уже получили выплаты.

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