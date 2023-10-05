Федерация фехтования Украины пожаловалась в FIE на допуск россиян и белорусов

Теги сборная России сборная России жен сборная Украины жен FIE сборная Украины Федерация фехтования России Валерия Кобзева Фехтование

Федерация фехтования Украины (ФФУ) направила жалобу в Международную федерацию фехтования (FIE) из-за допуска россиян и белорусов к турнирам.

«ФФУ считает совершенно неприемлемым игнорирование FIE того факта, что к турнирам были допущены атлеты и персонал сборных, поддерживающие боевые действия на территории Украины», – говорится в заявлении на сайте украинской федерации.

Отмечается, что речь идет о спортсменах, представляющих силовые структуры, в том числе ЦСКА. Среди них – российская саблистка Валерия Кобзева.

Также ФФУ предложила разработать «прозрачную систему проверки нейтральности» спортсменов из России и Беларуси.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

Опубликовал Ян Мельник

Читайте новости фехтование в любимой соцсети

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4ervonec
Как они надоели уже, ноют и ноют.
+44
-9
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
украинские кинематографисты пожаловались в американскую киноакадемию на то что оскар получил Леонардо Ди Каприо из Лос-Анджелеса, а не Лëня Дикапрюк из Житомира
+41
-6
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Жуков
Попрошайки и нытики.
+25
-4
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rdyabin@icloud.com
Только и умеют что жаловаться, больше ничего. Эх, жалко их. Раздавленная страна.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДМ-1чемпион
Как бы было хорошо, если бы не было украины! Специально выдуманная страна, для расжигания вражды!
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Никитин
Ответ Андрей Балабаев
украинские кинематографисты пожаловались в американскую киноакадемию на то что оскар получил Леонардо Ди Каприо из Лос-Анджелеса, а не Лëня Дикапрюк из Житомира
Скорее на то что у Ди Каприо русские корни.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишаня Кашников
Ответ alievdauren
цена войны
специальной военной операции
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PolarBear
Дешманские ябеды, как в бочке затычка , везде лезут и указывают, кто должен участвовать, а кто нет
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lol Ko
Какая непыльная работка у некоторых: подсматривать, следить и ныть, ныть, ныть!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Ответ ДМ-1чемпион
Как бы было хорошо, если бы не было украины! Специально выдуманная страна, для расжигания вражды!
Скоро!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Вдовин
Сколько же "работы" у этой страны. Это же каждому везде и всегда сейчас надо жаловаться, плакаться, предлагать бойкоты.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Адам Нинуху
с каждым днем все больше ненависти появляется к украине
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
PolarBear
Поберушки- ябеды
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СпорИТочка
только денег просить и жаловаться умеют...
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Украинские спортивные чиновники : ныть - наша профессия.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар М
само название этой федерации звучит как обструкция) ФФУууу
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marat_NJL
Ответ elkipalki
Россияне поддерживают защиту интересов России. Времена хорошего отношения к подлым соседям прошли. Выбрали врагов России в друзья - получайте по лицу и не визжите "а нас то за що?". А не хотите по лицу, то выносите вперед ногами своих правителей, а пртгм на поклон в Москву.
Что там с Песковым, Соловьевым и тд, которые вместе со своими детьми выбрали врагов России в друзья?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Магомед Саид Амирханов
Ответ Ильдар М
само название этой федерации звучит как обструкция) ФФУууу
🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elkipalki
Россияне поддерживают защиту интересов России. Времена хорошего отношения к подлым соседям прошли. Выбрали врагов России в друзья - получайте по лицу и не визжите "а нас то за що?". А не хотите по лицу, то выносите вперед ногами своих правителей, а пртгм на поклон в Москву.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель побеждать
К воспиталке сходили, к мамке и папке еще надо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Apol
Всё им все должны, кринж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар М
новость вполне обыденная. Вот если бы они (вдруг) не направили никуда никакой жалобы - вот это действительно была бы новость!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фауст
Ответ Андрей Балабаев
украинские кинематографисты пожаловались в американскую киноакадемию на то что оскар получил Леонардо Ди Каприо из Лос-Анджелеса, а не Лëня Дикапрюк из Житомира
реально было такое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Ответ Андрей Балабаев
украинские кинематографисты пожаловались в американскую киноакадемию на то что оскар получил Леонардо Ди Каприо из Лос-Анджелеса, а не Лëня Дикапрюк из Житомира
А у ДиКаприо еще и бабка русская))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сачков
Ответ Андрей Балабаев
украинские кинематографисты пожаловались в американскую киноакадемию на то что оскар получил Леонардо Ди Каприо из Лос-Анджелеса, а не Лëня Дикапрюк из Житомира
И на присуждение его фильму "Москва слезам не верит".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий