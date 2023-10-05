Федерация фехтования Украины пожаловалась в FIE на допуск россиян и белорусов

Федерация фехтования Украины (ФФУ) направила жалобу в Международную федерацию фехтования (FIE) из-за допуска россиян и белорусов к турнирам.

«ФФУ считает совершенно неприемлемым игнорирование FIE того факта, что к турнирам были допущены атлеты и персонал сборных, поддерживающие боевые действия на территории Украины», – говорится в заявлении на сайте украинской федерации.

Отмечается, что речь идет о спортсменах, представляющих силовые структуры, в том числе ЦСКА. Среди них – российская саблистка Валерия Кобзева.

Также ФФУ предложила разработать «прозрачную систему проверки нейтральности» спортсменов из России и Беларуси.

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