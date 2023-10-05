УЕФА снял главу судей РФС Мажича по требованию «Шахтера» и УАФ с матча с «Антверпеном». Серб был назначен инспектором игры ЛЧ («Мутко против»)

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА РФС судьи Антверпен Ян Вегереф УАФ Милорад Мажич Футбол

УЕФА в срочном порядке отменил назначение Милорада Мажича на матч «Шахтера».

Напомним, глава департамента судейства РФС Мажич был назначен инспектором матча «Антверпен» – «Шахтер» в Лиге чемпионов

Однако в итоге Мажич не работал на этой игре – серба заменил Ян Вегереф.

По информации телеграм-канала «Мутко против», замена была произведена по требованию донецкого клуба и Украинской ассоциации футбола (УАФ). 

Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, но по пути ему сообщили о перестановках в списке официальных лиц.

Игра «Антверпен» – «Шахтер» закончилась победой горняков со счетом 3:2. 

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42 комментария

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<~Inter~>
Вообще странное решение назначить его именно на матч шахтёра
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Безумный Макс
Ответ Фёдор Кузнецов
Получается любая команда может подать протест против судьи или инспектора матча, договорившись с федерацией своей и его снимут?
нет только если они представляют жёвто-блакитную страну))
а вообще это такая клоунада
грошей наверно еще попросили за этот инцидент у УЕФА))
+63
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+36
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Aleksandr Danilov
И матчи Кубка не видел и на игре не работал. Гений
+26
-4
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Анатолий Magicbrain
Как говорится и командировочные получил и домой к ужину успел. Чертов везунчик!)
+21
-4
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RealFlector
ну вообще ставить русского судью на матч украинской команды идиотизм чистой воды. изначально можно было сказать, что украинцы это опротестуют.
+19
-4
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Фёдор Кузнецов
Получается любая команда может подать протест против судьи или инспектора матча, договорившись с федерацией своей и его снимут?
+19
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Дмитрий Шеховцов
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Желаю украинским командам дальше проигрывать все матчи
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Артем Галкин
Ответ RealFlector
ну вообще ставить русского судью на матч украинской команды идиотизм чистой воды. изначально можно было сказать, что украинцы это опротестуют.
Давно ли он русским то стал?
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ТвояМамка
Ответ RealFlector
ну вообще ставить русского судью на матч украинской команды идиотизм чистой воды. изначально можно было сказать, что украинцы это опротестуют.
Так ведь он серб.
+5
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Алекс
Ответ RealFlector
ну вообще ставить русского судью на матч украинской команды идиотизм чистой воды. изначально можно было сказать, что украинцы это опротестуют.
Вообще то Мажич из европейской страны.Но им надо из Канады,похоже.
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Spaten
От Иванова из Урала ещё никто не уходил!)
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brace
Охота на.ведьм по-украински. Ничего необычного в принципе.
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Артем Галкин
УЕФА выбрала не пики точеные.
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Onion
Судя по фамилии, Ян Вегерев вообще русский!)))
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Juriy_FCZ
Такое чувство, что это специально назначили, чтобы опротестовать это решение, клоунада одним словом
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Сергей Николаенко
Ответ ТвояМамка
Так ведь он серб.
А какая разница? (с)
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Артем Русанов
Ахахахахха, вот черти
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Кирюха Миронов
ну то есть если и тут прогнулись, то с ЧМ u17 тем более. уефа смешные.
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Кирюха Миронов
Ответ RealFlector
ну вообще ставить русского судью на матч украинской команды идиотизм чистой воды. изначально можно было сказать, что украинцы это опротестуют.
он инспектор, а не главный.
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Groznyi2024
Даже работать не пришлось
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gukmamop
Ответ Фёдор Кузнецов
Получается любая команда может подать протест против судьи или инспектора матча, договорившись с федерацией своей и его снимут?
только команда из самой великой, непобедимой и гениальной страны в мире
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Metalloid
Ответ <~Inter~>
Вообще странное решение назначить его именно на матч шахтёра
Нормальное, Илон Маск одобряет.
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Гусеконь
Ответ <~Inter~>
Вообще странное решение назначить его именно на матч шахтёра
почему? Типа из-за работы в России будет гадить Шахтёру?
+4
-4
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<~Inter~>
Ответ Гусеконь
почему? Типа из-за работы в России будет гадить Шахтёру?
было ожидаемо, что шахтёру это не понравится. Были матчи вроде ПСВ-Севилья и Унион-Брага, если ему не хотели давать топовый матч
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RealFlector
Ответ Артем Галкин
Давно ли он русским то стал?
русский, серб - для всего мира разница невелика. что, собственно, доказывает и протест украинцев и согласие с этим УЕФА.
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