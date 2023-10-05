УЕФА в срочном порядке отменил назначение Милорада Мажича на матч «Шахтера».

Напомним, глава департамента судейства РФС Мажич был назначен инспектором матча «Антверпен» – «Шахтер» в .

Однако в итоге Мажич не работал на этой игре – серба заменил Ян Вегереф.

По информации телеграм-канала «Мутко против», замена была произведена по требованию донецкого клуба и Украинской ассоциации футбола ( ).

Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, но по пути ему сообщили о перестановках в списке официальных лиц.

Игра « » – « » закончилась победой горняков со счетом 3:2.

Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?

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