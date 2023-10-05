УЕФА снял главу судей РФС Мажича по требованию «Шахтера» и УАФ с матча с «Антверпеном». Серб был назначен инспектором игры ЛЧ («Мутко против»)
УЕФА в срочном порядке отменил назначение Милорада Мажича на матч «Шахтера».
Напомним, глава департамента судейства РФС Мажич был назначен инспектором матча «Антверпен» – «Шахтер» в Лиге чемпионов.
Однако в итоге Мажич не работал на этой игре – серба заменил Ян Вегереф.
По информации телеграм-канала «Мутко против», замена была произведена по требованию донецкого клуба и Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Мажич уже практически приехал к месту проведения матча, но по пути ему сообщили о перестановках в списке официальных лиц.
Игра «Антверпен» – «Шахтер» закончилась победой горняков со счетом 3:2.
Новый босс российских судей – серб Милорад Мажич. Что о нем известно?
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
а вообще это такая клоунада
грошей наверно еще попросили за этот инцидент у УЕФА))