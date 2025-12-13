Ковалев о Панарине в КХЛ: «У него всегда планы меняются, но мне мало верится, что он вернется в Россию после этого сезона. Это может зависеть от семейных обстоятельств»
Тренер сборной «Россия 25» Алексей Ковалев заявил, что не верит в возвращение Артемия Панарина в КХЛ после этого сезона.
У 34-летнего форварда «Рейнджерс» идет последний год контракта с клубом НХЛ. В текущем сезоне у него 32 (10+22) очка за 32 игры в регулярном чемпионате.
– Как вам кажется, продолжит ли Артемий Панарин, с которым вы хорошо знакомы, карьеру в НХЛ, учитывая окончание его контракта в следующем году?
– Зная его, у него планы всегда меняются. Он может сказать, что это его последний сезон, и затем он вернется. А потом он еще поиграет год или два.
Ты не можешь знать его планы, это может зависеть от семейных обстоятельств. Могут быть какие-то еще варианты. Но мне мало верится, что после этого сезона он закончит в НХЛ и вернется в Россию. Думаю, он там еще поиграет, – сказал Ковалев.
Панарин – в топ-6 незадрафтованных игроков, быстрее всех набравших 900 очков в НХЛ. Первые трое – Гретцки, Штястны и Орр