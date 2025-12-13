Директор «Металлурга» о Кузнецове: «Требования тренера одинаковы для всех, обстановка рабочая. Мы рассчитываем на него, конфликтов нет»

Директор «Металлурга» о Кузнецове: рассчитываем на него, конфликтов нет.

Спортивный директор «Металлурга » Евгений Бирюков прокомментировал положение Евгения Кузнецова в «Металлурге». 33-летний форвард набрал 0+7 в 13 матчах за клуб.

– Ваша реакция на периодическое отсутствие в составе на матчи Евгения Кузнецова и слова о его плохой форме, которыми Андрей Разин объяснял эту ротацию. Оба отрицают, что между ними есть конфликт, но такие действия тренера все равно постоянно порождают подобные слухи со стороны.

– У нас нормальная рабочая обстановка, нормальные рабочие отношения. Если кто-то думает, что внутри есть конфликты, то это не так – могу сразу вас заверить. Просто есть спортивные вещи, которые Евгений должен поправить.

Пока ситуация сказывается так, что он не может играть большое количество матчей подряд. Когда прорабатывается состав на каждый матч, все требования главного тренера одинаковы для всех.

– Клуб готов долго ждать от Кузнецова, чтобы он набрал свою лучшую форму?

– Невозможно про любого игрока сказать, что он от чего-то гарантирован, – такого сейчас ни у кого нет. Если мы поймем, что нам надо усиливать какую-то позицию, и на рынке появятся оптимальные варианты, то будем прорабатывать обмен. Это касается не только Евгения, а всех игроков «Магнитки» в принципе.

– Когда осенью подписывали контракт с Кузнецовым, ожидали нынешних проблем или были уверены, что он на мастерстве сразу станет показывать свой лучший хоккей?

– Мы рассчитывали и рассчитываем, что Евгений хорошо попадает в нашу систему игры, подходит под требования главного тренера. Да, сейчас есть определенные вещи, не всегда позволяющие ему попадать в состав. Но, конечно, рассчитываем на него дальше, – сказал Бирюков.