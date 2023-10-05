Шевченко сообщил, что на фоне 17 млн рублей Ларионова Билялетдинов получает 120, Федоров – 95, Никитин – 80: «Волжане, стыдитесь»
Алексей Шевченко сравнил зарплату Игоря Ларионова с другими тренерами КХЛ.
«Ларионов получает 17 миллионов. А Билялетдинов (120) смеется над ним, как и Федоров (95), не говоря уж о Никитине (80).
Платить нормальному тренеру менее 40 – позор. Волжане, стыдитесь», – написал журналист Алексей Шевченко.
Шевченко о зарплате Ларионова: «Это позорище для «Торпедо». Тренер, который делает результат и зрелище, получает меньше первогодок»
Обычные тренера в дюсшор получают плюс минус , как и учителя в школе.
В каждой профессии есть топ зарплаты.
Есть преподаватели, которые готовят за деньги людей для поступления в то же МГИМО и у них совершенно другие зарплаты.
А есть учителя, которые создают совместно с программистами, приложения для обучения. Так они тоже миллионы зарабатывают.
Это как в любой профессии. Есть артисты в местом дк, а есть артисты которые получают большой гонорар
В отличии от Фетисова и Федорова, которые со своей одной извилиной профукали все, а теперь готовы бить челобитную и унижаться направо и налево, лишь бы хорошо платили.
Так что Ларионов может себе позволить заниматься тем, что ему лично интересно хоть даром. Но это не означает, что на нем можно возить воду. С другой стороны - он вернется в НХЛ и отобьет все вложенное в себя кратно, сомнений ноль.
А что ждет Федорова и Фетисова? Какая там есть перспектива? Как по мне - один закончит в нищете, другой в тюрьме