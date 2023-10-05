Шевченко сообщил, что на фоне 17 млн рублей Ларионова Билялетдинов получает 120, Федоров – 95, Никитин – 80: «Волжане, стыдитесь»

Алексей Шевченко сравнил зарплату Игоря Ларионова с другими тренерами КХЛ.

«Ларионов получает 17 миллионов. А Билялетдинов (120) смеется над ним, как и Федоров (95), не говоря уж о Никитине (80).

Платить нормальному тренеру менее 40 – позор. Волжане, стыдитесь», – написал журналист Алексей Шевченко.

Шевченко о зарплате Ларионова: «Это позорище для «Торпедо». Тренер, который делает результат и зрелище, получает меньше первогодок»