Шевченко сообщил, что на фоне 17 млн рублей Ларионова Билялетдинов получает 120, Федоров – 95, Никитин – 80: «Волжане, стыдитесь»

Теги Ак Барс ЦСКА Локомотив Торпедо Зинэтула Билялетдинов Игорь Никитин Сергей Федоров Игорь Ларионов КХЛ Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко сравнил зарплату Игоря Ларионова с другими тренерами КХЛ.

«Ларионов получает 17 миллионов. А Билялетдинов (120) смеется над ним, как и Федоров (95), не говоря уж о Никитине (80).

Платить нормальному тренеру менее 40 – позор. Волжане, стыдитесь», – написал журналист Алексей Шевченко.

Шевченко о зарплате Ларионова: «Это позорище для «Торпедо». Тренер, который делает результат и зрелище, получает меньше первогодок»

15 комментариев

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knazen
Стыдиться тут слишком громкое слово…Стыдиться нужно, что у учителя в нижегородской школе зарплата 40 тысяч рублей в месяц!
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HockeyMan
Ответ knazen
Стыдиться тут слишком громкое слово…Стыдиться нужно, что у учителя в нижегородской школе зарплата 40 тысяч рублей в месяц!
Учителей в каждой школе 20 человек. А тренеров на всю лигу 20

Обычные тренера в дюсшор получают плюс минус , как и учителя в школе.

В каждой профессии есть топ зарплаты.
Есть преподаватели, которые готовят за деньги людей для поступления в то же МГИМО и у них совершенно другие зарплаты.
А есть учителя, которые создают совместно с программистами, приложения для обучения. Так они тоже миллионы зарабатывают.

Это как в любой профессии. Есть артисты в местом дк, а есть артисты которые получают большой гонорар
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Персональные данные Номер 67327384
Лёнька, не лезь в дела и договоренности взрослых дядь. Постить глупые шутки в свою телегу это твое предназанчение
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Igbin
Он назвал их волжанами. Бедный губернатор!
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Rudenzik
У Билялетдинова - 3 кубка, у Фёдорова - 2, у Никитина - 1, у Ларионова - 0. Так что их зарплата справедлива, давай озвучь зарплаты остальных тренеров КХЛ, не думаю что она сильно больше, чем у Ларионова, особенно у не топ-клубов, а Ларионов свою прибавку получит и без Шевченко
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Антон Некрасов
даже у ротенберга официально 50
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Фёдор Кузнецов
Ну всё таки Билялетдинов это глыба для Казани и всей КХЛ, Фёдоров 2 Кубка подряд, Никитин наверное да много, Ларионову же платят мало, но он и результатов как тренер пока не добился, да построил хорошую игру, но результата пока нет
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shkalik001
Я, в принципе, согласен, что Ларионов должен больше получать, но в Нижнем и денег не много и Ларионову, имхо, по кайфу работа. Все сошлось. Вопрос, как долго это продлится? ;)
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ta-tosha
Ларионов богатый человек, он не просрал заработанные за карьеру в спорте деньги, а многократно их приумножил.
В отличии от Фетисова и Федорова, которые со своей одной извилиной профукали все, а теперь готовы бить челобитную и унижаться направо и налево, лишь бы хорошо платили.
Так что Ларионов может себе позволить заниматься тем, что ему лично интересно хоть даром. Но это не означает, что на нем можно возить воду. С другой стороны - он вернется в НХЛ и отобьет все вложенное в себя кратно, сомнений ноль.
А что ждет Федорова и Фетисова? Какая там есть перспектива? Как по мне - один закончит в нищете, другой в тюрьме
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Treq Qert
Ответ HockeyMan
Учителей в каждой школе 20 человек. А тренеров на всю лигу 20 Обычные тренера в дюсшор получают плюс минус , как и учителя в школе. В каждой профессии есть топ зарплаты. Есть преподаватели, которые готовят за деньги людей для поступления в то же МГИМО и у них совершенно другие зарплаты. А есть учителя, которые создают совместно с программистами, приложения для обучения. Так они тоже миллионы зарабатывают. Это как в любой профессии. Есть артисты в местом дк, а есть артисты которые получают большой гонорар
Да это же типичный крикун у которого все несправедливо)
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Александр Базилий
Ответ Direct free kick
Шевченко - жалкая сплетница. Ларионов - не тренер, а инфоцыган. Профессиональные тренеры пусть и местечковые достойны лучшей оплаты, особенно Зинэтула
Что ты несёшь?
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Александр Базилий
Ответ Direct free kick
Правду. Надоели охранители самозванца ларика
Команда играет супер интересно и молодежь раскрывается! А уровень ЗХБ мы видели в сборной на олимпиаде🤣 вот тебе правда!
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