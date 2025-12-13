  • Спортс
Полтапов о майской травме в сборной: «Спасибо Ротенбергу за поддержку. Он даже в моей майке был, приятно стало»

Нападающий ЦСКА и сборной «Россия 25» Прохор Полтапов поблагодарил Романа Ротенберга за поддержку после травмы.

Форвард получил повреждение во время майского турне «России 25».

– Вчера, когда команда приехала на арену, Роман Ротенберг всем отбивал кулачки, приветствуя, а вас ещё слегка подтолкнул плечом. Что это было?

– Питерские ребята, друг друга поддерживаем.

– Последний матч, когда вы играли за сборную, у вас не получился – была обидная травма. Не нахлынули воспоминания, когда вновь приехали в расположение команды?

– Да, получил травму тогда, но спасибо за поддержку Роману Борисовичу, всем парням. Он даже в моей майке был, приятно стало. Смотрел, как они играют, молодчики, победили.

– Какие эмоции были, когда увидели ту акцию в Минске, когда на стекло повесили вашу майку в поддержку?

– Было очень приятно. От Романа Борисовича в первую очередь, – сказал Полтапов.

Полтапов о причине неудач ЦСКА: «Расслабили булки – напридумывали, что у нас такие тренеры пришли. Мы недовольны ситуацией, сами влезли – сами должны вылезать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
