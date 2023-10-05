Титов о россиянах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность! Как можно скорее. В России нет прогресса»
Егор Титов считает, что российским футболистам нужно стремиться в Европу.
– В РПЛ появилось много талантливых футболистов: Тюкавин, Пиняев, Салтыков. Им надо уезжать в Европу?
– Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.
– Может, за счет таких талантов наш чемпионат и в уровне вырасти сможет?
– Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать, – сказал бывший футболист «Спартака».
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Чем быстрее будешь бежать, тем раньше окажешься в Европе)
как в МЛС
потолок зарплат
3 "Designated players" - дорогие иностранцы
3 обычные под потолок зарплат на равне с местными
6+5 лимит
ну или 7+4, тогда 4 "обычных" иностранца под потолок. это всякие Сербы, Хорваты, Монтенегры, Узбеки, Казахи
и тогдау уровень игроков и лиги магически повысится)
Захарян вообще во в Сосьедаде месяц не появляется.
Нужно здраво оценивать свои силы. Лечче, Вальядолид, Лорьян. Ехать нужно в клубы своего уровня. Об АПЛ вообще и первые половины таблиц топ-5 вообще забыть