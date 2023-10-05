Титов о россиянах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность! Как можно скорее. В России нет прогресса»

Теги Спартак Локомотив Крылья Советов Егор Титов премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Пиняев Константин Тюкавин Никита Салтыков Футбол

Егор Титов считает, что российским футболистам нужно стремиться в Европу.

– В РПЛ появилось много талантливых футболистов: Тюкавин, Пиняев, Салтыков. Им надо уезжать в Европу?

– Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

– Может, за счет таких талантов наш чемпионат и в уровне вырасти сможет?

– Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать, – сказал бывший футболист «Спартака».

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15 комментариев

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Артем Гладских
но если честно да, там прогресс лучше.
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Red Line
Егор, крепись)
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felix-sanchez
Жаль, что Титов сам не уехал в своё время, карьера могла по-другому сложиться.
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Chinafon2012
И россиянам вьезд закрыт в 120 стран, в 130 страаааааан.Скажите там, у вас же есть какой-то план, какой-то план, какой-то плаааан????
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Андрей-ДК
в любое время ехать надо, не только сейчас
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poolshh
А теперь тикай, дядь Егор)
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JimPark
В иноагенты
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И. Сергей
Запомним, приедем, расспросим
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Bergkamp007
Теперь Егора закидают какахами тут в комментариях
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Aleksey Yashin
"Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее"

Чем быстрее будешь бежать, тем раньше окажешься в Европе)
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Дядя Витя_
помянем
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Ligalaiz
Есть второй способ решить проблему

как в МЛС

потолок зарплат
3 "Designated players" - дорогие иностранцы
3 обычные под потолок зарплат на равне с местными

6+5 лимит

ну или 7+4, тогда 4 "обычных" иностранца под потолок. это всякие Сербы, Хорваты, Монтенегры, Узбеки, Казахи

и тогдау уровень игроков и лиги магически повысится)
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Красная стрела
Я не думаю, что это панацея. Но многие почему - то считают, что если ты дома был никем, то в европе или там сша ну обязательно кем - то станешь. 🤷🏿‍♂️А вот человек, который достиг потолка-это уже другая история. Но кто из россиян хотя бы приблизился к какому-то потолку? Если там условный Соболев уедет, он там мячи пачками класть будет? 🤷🏿‍♂️
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-= Masteryuga =-
Убогое мышление временных сограждан...
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Alex Slobodskikh
Какое предложение Атлетико о чём он?
Захарян вообще во в Сосьедаде месяц не появляется.
Нужно здраво оценивать свои силы. Лечче, Вальядолид, Лорьян. Ехать нужно в клубы своего уровня. Об АПЛ вообще и первые половины таблиц топ-5 вообще забыть
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