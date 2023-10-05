Титов о россиянах в Европе: «Надо убегать, если есть возможность! Как можно скорее. В России нет прогресса»

Егор Титов считает, что российским футболистам нужно стремиться в Европу.

– В появилось много талантливых футболистов: Тюкавин, , . Им надо уезжать в Европу?

– Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

– Может, за счет таких талантов наш чемпионат и в уровне вырасти сможет?

– Получается, условно, при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: «Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно». Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать, – сказал бывший футболист « ».

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