Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов по итогам международных турниров

Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов.

Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам совещания президента России с членами правительства. В частности, речь идет о спортсменах, выступающих на международных соревнованиях в условиях санкций.

«Правительству РФ (с учетом ранее данных поручений) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии Администрации Президента РФ, Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», Общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России», Общероссийского союза физкультурно-спортивных общественных объединений инвалидов «Сурдлимпийский комитет России» и других заинтересованных организаций обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта по итогам выступлений российских спортсменов на официальных международных спортивных соревнованиях, проводимых в условиях внешнего санкционного давления в указанной области, предусмотреть определение видов и форм данного поощрения и выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели, определить объем и источники таких бюджетных ассигнований, а также обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ», – говорится в поручении.

Ответственные за исполнение – премьер‑министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, срок представления доклада – до 1 февраля 2024 года.

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