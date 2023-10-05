Путин поручил обеспечить поощрение российских спортсменов по итогам международных турниров

Теги Владимир Путин ОКР ПКР Михаил Мишустин Единоборства

Владимир Путин поручил обеспечить возможность поощрения российских спортсменов.

Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам совещания президента России с членами правительства. В частности, речь идет о спортсменах, выступающих на международных соревнованиях в условиях санкций.

«Правительству РФ (с учетом ранее данных поручений) совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии Администрации Президента РФ, Общероссийского союза общественных объединений «Олимпийский комитет России», Общероссийской общественной организации «Паралимпийский комитет России», Общероссийского союза физкультурно-спортивных общественных объединений инвалидов «Сурдлимпийский комитет России» и других заинтересованных организаций обеспечить возможность поощрения российских спортсменов, тренеров, тренеров-преподавателей, иных специалистов в области физической культуры и спорта по итогам выступлений российских спортсменов на официальных международных спортивных соревнованиях, проводимых в условиях внешнего санкционного давления в указанной области, предусмотреть определение видов и форм данного поощрения и выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели, определить объем и источники таких бюджетных ассигнований, а также обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ», – говорится в поручении.

Ответственные за исполнение – премьер‑министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, срок представления доклада – до 1 февраля 2024 года.

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12 комментариев

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RusVector
"По итогам международных турниров" - какой он юморной у нас!
+28
-1
+27
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maks44
Ответ Ебздрогыч
Лось на кочку наступил - это Путин поручил Свет от фары ослепил - это Путин поручил Мальчик в школу поступил - это Путин поручил Зэк решётку распилил - это Путин поручил Повар суп пересолил - это Путин поручил Слесарь гайку закрутил - это Путин поручил
Повару не простили.
+21
-1
+20
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Мэй Касахара
По итогам международных турниров, которых нет)
+17
-1
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Ебздрогыч
Лось на кочку наступил - это Путин поручил
Свет от фары ослепил - это Путин поручил
Мальчик в школу поступил - это Путин поручил
Зэк решётку распилил - это Путин поручил
Повар суп пересолил - это Путин поручил
Слесарь гайку закрутил - это Путин поручил
+10
-3
+7
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Antonbezb
Почему деньги всегда находятся на все, кроме пенсионеров?
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natali5228
А где эти самые турниры добыть, не сказал? Никому обеспечить не поручил?
+6
-2
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Мари Хуан
А он хороший стратег. Поручил обеспечить поощрение российских спортсменов по итогам международных турниров. Он же не виноват что турниров нет за которые можно поощрить, а так бы поощрили.
+3
0
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Lana74
Поручил поощрить тех двух спортсменов, которым удалось попасть на международный турнир
+4
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Непристойное предложение
международных?
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Viks
Каких международных турниров, позвольте полюбопытствовать?
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leon74
Международные турниры с кем не сказал.
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Заблудившийся
Дедушка, жжёт не по-детски:)))
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