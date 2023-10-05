Поздняков об Олимпиаде-2024: «Наших спортсменов не ждут. А кто туда сможет пробраться, их не ждет справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР WADA Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что российских спортсменов не ждут на Олимпийских играх.

«Российское олимпийское движение продолжает поступательно развиваться, несмотря ни на что. Наращивает обороты международная деятельность. Не ослабевает внешнее давление, в нашем случае идет речь о недружественных шагах отдельных международных руководителей, в том числе и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мы не получили приглашение на Олимпиаду. Нам навязывают условия нейтрализации по признаку паспорта. Международный олимпийский комитет (МОК) собирается менять хартию, пытаясь узаконить свои последние действия. Изменение хартии – очень показательный момент.

Олимпийское движение уже не выдерживает политического давления, и Лозанна заняла одну из политических сторон. Они избегают любого решения. На Олимпиаде наших спортсменов не ждут. А кто туда сможет пробраться, их не ждет справедливое судейство, не гарантирована безопасность, ничего», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Следующая Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

«Процедура нейтрализации – моральный выбор каждого». Нашим спортсменам намекнули, что ехать на Олимпиаду не стоит

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22 комментария

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Viacheslav Ivanov
Поздняков - достойный наследник старцев из Политбюро. Риторика один в один из 1984
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kenny_182
да, живу в Европе 15 лет, подтверждаю. как только российский спортсмен приедет в нейтральном статусе, с него сразу снимут 100 очков, изобьют прямо на арене - по очереди солдаты НАТО, а потом украинские спортсмены, потом все беженцы, а по пути в гостиницу их всех оприходуют толпы лгбт-шников.
всё так и есть, отношение ко всем россиянам именно такое, Поздняков чистую правду-матку рубит.
+13
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Сергей48
Придётся выдать бронежилеты!
+8
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Лека-Лека
Давайте придумаем чем еще запугать наших, чтобы нейтралами не поехали на ОИ. Скоро начнут рассказывать про медведей на улицах других стран.
Дык, перед Лос-Анджелесом-84 - примерно так же бойкот обосновывали
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Greenwhite
Ответ Viacheslav Ivanov
Поздняков - достойный наследник старцев из Политбюро. Риторика один в один из 1984
Да, я помню материалы в Советском спорте перед Олимпиадой-84. Прям слово в слово!)))))
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Лека-Лека
Давайте придумаем чем еще запугать наших, чтобы нейтралами не поехали на ОИ.
Скоро начнут рассказывать про медведей на улицах других стран.
+8
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+3
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Биомеханоид
Сжечь на костре могут даже, инфа от проверенного человека
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Анатолий Magicbrain
Прямо в бассейнах будут топить и на беговых дорожках четвертовать. Где мой 1984й год и бойкот олимпиады в Лос-Анджелесе?))
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Доминик
Давайте подумаем, а кто в этом виноват? Может один несмываемый геостратег?
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Yndestad
Чтоб участвовать в олимпиаде, мужчинам предлагают встать на одно колено и поцеловать другого мужчину!!!

такая пугалка уже была?)
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Savarona25
Уже даже парижские клопы призваны на помощь, о чьем небывалом нашествии широко сообщили пропагандистские ТВ-шоу.
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БезызбежноНаКрасный
"и вообще - пусть сами пьют свой малиновый фраппе"
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Manowar66
Ответ Лека-Лека
Давайте придумаем чем еще запугать наших, чтобы нейтралами не поехали на ОИ. Скоро начнут рассказывать про медведей на улицах других стран.
дак кого запугивать, если никого не позвали и не собираются
Медведева? так он на свои живет
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krokodilych
"Не гарантирована безопасность" - это как? Их там будут убивать прямо в Олимпийской деревне?
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krokodilych
Ответ kenny_182
да, живу в Европе 15 лет, подтверждаю. как только российский спортсмен приедет в нейтральном статусе, с него сразу снимут 100 очков, изобьют прямо на арене - по очереди солдаты НАТО, а потом украинские спортсмены, потом все беженцы, а по пути в гостиницу их всех оприходуют толпы лгбт-шников. всё так и есть, отношение ко всем россиянам именно такое, Поздняков чистую правду-матку рубит.
Я посмеялся, а потом подумал: "А ведь найдутся и такие, кто вот этот чудесный текст примет за чистую монету..."
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Железная Леди
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Давайте сначала подождем, посмотрим , а уж потом будем критиковать.
вообще-то наши не из пугливых.
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sabina_katarina
Ну и хватит причитать, сидите дома - целее будете.) Или Поздняков опасается, что кормушки лишится?
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quznez
Во, коментов повалило, ципсятина аплодирует стоя своим последышам, патриот на патриоте.
Граждане на бумаге, в душе неопределённой национальности. Такой камингаут трансроссиян.
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justbored
Ответ Viacheslav Ivanov
Поздняков - достойный наследник старцев из Политбюро. Риторика один в один из 1984
Ну только в 1984-м нас всячески уговаривали не бойкотировать.
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Лека-Лека
Ответ Manowar66
дак кого запугивать, если никого не позвали и не собираются Медведева? так он на свои живет
Так зачем пугать раньше времени?
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Алексей Гаврилов
Ответ krokodilych
"Не гарантирована безопасность" - это как? Их там будут убивать прямо в Олимпийской деревне?
Вот так, что всем остальным гарантируется безопасность.
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