Вторая желтая Жоты в игре с «Тоттенхэмом» – ошибка судьи, так решила независимая комиссия АПЛ. Дисквалификация форварда «Ливерпуля» останется в силе
Диогу Жота не заслужил удаления в матче против «Тоттенхэма».
К такому выводу пришла независимая комиссия Премьер-лиги, рассматривающая судейские решения.
Форвард «Ливерпуля» Жота был удален с поля на 69-й минуте матча, получив две желтые карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах он фолил на Дестини Удоджи.
Независимая комиссия по инцидентам в ключевых матчах Премьер-лиги постановила, что Жота не должен был быть удален, сообщает ESPN. Три из пяти членов комиссии решили, что Саймон Хупер не должен был показывать игроку вторую желтую карточку.
В отчете говорится, что «большинство экспертов сочло решение об удалении неправильным, поскольку, по их мнению, нарушение не соответствовало порогу для получения желтой карточки».
Комиссия состоит из пяти членов – трех бывших игроков и/или тренеров, в нее также входят по одному представителю от Премьер-лиги и PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе.
Несмотря на это решение, дисквалификация португальского форварда останется в силе.
Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦♂️
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
- но поле из-за травмы покинул игрок лфк коди гакпо?!
- лайнсмен, сфальсифицировавший офсайд луиса диаса ещё сфальсифицировал и жёлтую карточку салаху...
- вторая жёлтая жоты сфальсифицирована рефом
- красная карточка жоте сфальсифицирована рефом
- офсайд при втором голе лфк сфальсифицирован лайнсменом и поддержан рефом
- весь матч вар играл в танчики
А КЛОПП НОЕТ!
Гол профукали
Первую КК показали стоп-кадром (считаю, что она все же была)
Вторую КК показали несправедливо
И это без мелких нарушений в процессе.
Доверие к судьям будет расти, о да
У нас на спортсе есть непотопляемые эксперты,которые считают,что Ливерпуль не засуживали-их имена называть не надо-все их знают, к ним прибавился один не очень адекватный фанат тоттенхэма.
Ты иногда кажешься адекватным...
Просто признай что Ливерпуль так засудили как Челси в извесном полуфинале...Да что с тобой будет?
Это факт такое же как,земля круглая....
https://www.joe.co.uk/sport/spurs-fans-call-on-club-to-replay-match-with-liverpool-after-var-error-407883
А теперь задумайся, честный ли ты болельщик.
Мне ответ можешь не писать
Бенни Хилла отстранили после шутки про главную семью. После отстранения он снова пошутил про главную семью. Не прожил и полугода.