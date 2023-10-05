Вторая желтая Жоты в игре с «Тоттенхэмом» – ошибка судьи, так решила независимая комиссия АПЛ. Дисквалификация форварда «Ливерпуля» останется в силе

Диогу Жота не заслужил удаления в матче против «Тоттенхэма».

К такому выводу пришла независимая комиссия Премьер-лиги, рассматривающая судейские решения.

Форвард « » был удален с поля на 69-й минуте матча, получив две желтые карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах он фолил на Дестини Удоджи.

Независимая комиссия по инцидентам в ключевых матчах Премьер-лиги постановила, что Жота не должен был быть удален, сообщает ESPN. Три из пяти членов комиссии решили, что Саймон Хупер не должен был показывать игроку вторую желтую карточку.

В отчете говорится, что «большинство экспертов сочло решение об удалении неправильным, поскольку, по их мнению, нарушение не соответствовало порогу для получения желтой карточки».

Комиссия состоит из пяти членов – трех бывших игроков и/или тренеров, в нее также входят по одному представителю от Премьер-лиги и PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе.

Несмотря на это решение, дисквалификация португальского форварда останется в силе.

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