Вторая желтая Жоты в игре с «Тоттенхэмом» – ошибка судьи, так решила независимая комиссия АПЛ. Дисквалификация форварда «Ливерпуля» останется в силе

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия дисквалификации судьи Тоттенхэм Саймон Хупер Диогу Жота Футбол

Диогу Жота не заслужил удаления в матче против «Тоттенхэма».

К такому выводу пришла независимая комиссия Премьер-лиги, рассматривающая судейские решения. 

Форвард «Ливерпуля» Жота был удален с поля на 69-й минуте матча, получив две желтые карточки за 2 минуты – в обоих эпизодах он фолил на Дестини Удоджи.

Независимая комиссия по инцидентам в ключевых матчах Премьер-лиги постановила, что Жота не должен был быть удален, сообщает ESPN. Три из пяти членов комиссии решили, что Саймон Хупер не должен был показывать игроку вторую желтую карточку.

В отчете говорится, что «большинство экспертов сочло решение об удалении неправильным, поскольку, по их мнению, нарушение не соответствовало порогу для получения желтой карточки».

Комиссия состоит из пяти членов – трех бывших игроков и/или тренеров, в нее также входят по одному представителю от Премьер-лиги и PGMOL, организации, отвечающей за судейство в английском футболе.

Несмотря на это решение, дисквалификация португальского форварда останется в силе

Скандалище в АПЛ: у «Ливерпуля» украли гол (официально). ВАР просто не понял, что проверяет отмену 🤦‍♂️

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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85 комментариев

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igls54
Закон, что дышло. Жота не виноват, но пусть посидит в дисквалификации
+93
-5
+88
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андрэ
не зря эта страна родина Бенни Хилла
+64
-4
+60
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Сослан Бедоев
В этот вечер судьи собрали Фулл Хаус))
+52
0
+52
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Ndrew
Ответ андрэ
не зря эта страна родина Бенни Хилла
Этот абсурд больше Монти Пайтон напоминает
+25
-1
+24
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arisstopane
- купер показал игрокам лфк - 8 желтых и две красных карточки
- но поле из-за травмы покинул игрок лфк коди гакпо?!
- лайнсмен, сфальсифицировавший офсайд луиса диаса ещё сфальсифицировал и жёлтую карточку салаху...
- вторая жёлтая жоты сфальсифицирована рефом
- красная карточка жоте сфальсифицирована рефом
- офсайд при втором голе лфк сфальсифицирован лайнсменом и поддержан рефом
- весь матч вар играл в танчики
А КЛОПП НОЕТ!
+20
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+18
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Cearvm
Нифига себе. То есть с первой, которая 50 на 50, все ок, а за очевидный подкат не должны были показывать? Да в АПЛ походу на всех уровнях судьи не понимают, что и зачем судят. Еще и 3 из 5, снова человеческий фактор?) Я более очевидной второй желтой давно не видел, судью бы уничтожили без карточки за такой агрессивный прыжок после потери мяча. Просто сумасшедшие.
+25
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kacnep
Фееричный матч

Гол профукали
Первую КК показали стоп-кадром (считаю, что она все же была)
Вторую КК показали несправедливо
И это без мелких нарушений в процессе.

Доверие к судьям будет расти, о да
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vladimir.kostrichko
Какое имеет значение мнение этих экспертов..Также экспертное мнение бывших футболистов или судей или даже официальное извинение PGMOL/
У нас на спортсе есть непотопляемые эксперты,которые считают,что Ливерпуль не засуживали-их имена называть не надо-все их знают, к ним прибавился один не очень адекватный фанат тоттенхэма.
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Послушай.
Ты иногда кажешься адекватным...
Просто признай что Ливерпуль так засудили как Челси в извесном полуфинале...Да что с тобой будет?
Это факт такое же как,земля круглая....
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Artuom Batishev
Ответ Cearvm
Нифига себе. То есть с первой, которая 50 на 50, все ок, а за очевидный подкат не должны были показывать? Да в АПЛ походу на всех уровнях судьи не понимают, что и зачем судят. Еще и 3 из 5, снова человеческий фактор?) Я более очевидной второй желтой давно не видел, судью бы уничтожили без карточки за такой агрессивный прыжок после потери мяча. Просто сумасшедшие.
Скорее всего правильной имелась в виду именно вторая желтая.
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Buba
Ответ arspurs9
Комментарий удален модератором
ТТХ обычной марионеткой в руках Мансура побывал, так что не страдай понапрасну, твоя команда займёт свое достойное место в чемпионате 🤣
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Snid
Ответ Krauvec Cool
Надеюсь теперь в каждом матче Ливерпуля будет сидеть независимая комиссия и оспаривать решения судей и сразу переиграть матч, а лучше просто отдать очки Ливерпулю за ошибку судьи. Ну потому что только в сторону Ливерпуля ошибаются судьи, в других матчах никогда и за всю историю футбола. Это явный заговор масонов.
переигровки не будет, дискву Жоты не отменили, надеюсь лёд поможет, 🤡
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Арман Мартиросян
Вы в своем уме? Какая независимая комиссия каких то игроков, арбитров и официальных лиц? Тут многоуважаемый пользователь sports.ru под ником arspurs9 решил, что красная карточка абсолютно по делу, значит вопрос закрыт.
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<~Inter~>
Ответ Cearvm
Нифига себе. То есть с первой, которая 50 на 50, все ок, а за очевидный подкат не должны были показывать? Да в АПЛ походу на всех уровнях судьи не понимают, что и зачем судят. Еще и 3 из 5, снова человеческий фактор?) Я более очевидной второй желтой давно не видел, судью бы уничтожили без карточки за такой агрессивный прыжок после потери мяча. Просто сумасшедшие.
Всё объясняется тем, что 3 из 5 членов комиссии бывшие игроки и тренеры
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SergScouser
Ответ Cearvm
Нифига себе. То есть с первой, которая 50 на 50, все ок, а за очевидный подкат не должны были показывать? Да в АПЛ походу на всех уровнях судьи не понимают, что и зачем судят. Еще и 3 из 5, снова человеческий фактор?) Я более очевидной второй желтой давно не видел, судью бы уничтожили без карточки за такой агрессивный прыжок после потери мяча. Просто сумасшедшие.
Какие 50 на 50? Там и фола-то не было, мимолетный контакт при беге без какого-либо намерения Жоты.
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Пугливый Кот
Красные потеряли Хендо, Фабиньо, Фирмино, Кейта. Но все равно их прессуют, противно просто. Причем откровенно, удаляя по беспределу((
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Unai2019
Все решения признаны неправильными, но менять ничего не будут, и никого не накажут...
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Vadiay
Ответ Сослан Бедоев
В этот вечер судьи собрали Фулл Хаус))
Ставка прошла, наверное.
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А.В. Бубнов
Ответ Obdob
репортер: Роме не дали 2 пенальти Ван Дик: да и плевать https://twitter.com/RousingTheKop/status/992007565033791488
Читай
https://www.joe.co.uk/sport/spurs-fans-call-on-club-to-replay-match-with-liverpool-after-var-error-407883
А теперь задумайся, честный ли ты болельщик.
Мне ответ можешь не писать
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Двестик Двестик
Ответ андрэ
не зря эта страна родина Бенни Хилла
К слову -)

Бенни Хилла отстранили после шутки про главную семью. После отстранения он снова пошутил про главную семью. Не прожил и полугода.
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vladimir.kostrichko
Ответ Homelender_666
Большая часть арбитров профнепригодна, но всегда найдутся любители теории купленных судей:))
Болшинство судей "нефтепригодна",так что это главное.
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<~Inter~>
Ответ igls54
Закон, что дышло. Жота не виноват, но пусть посидит в дисквалификации
согласно правилам нельзя отменять жёлтые карточки
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Eridan
Ответ Stereophonics89
3 из 5 если бы там все пятеро проголосовали, то понятно а если у независимой комиссии не всё однозначно вышло, то чего вы по этому эпизоду у парня со свистком хотите в этом матче было одна и самая главная ошибка - незасчитанный гол, который был на 1000% остальное спорно и не так очевидно
В совокупности все (ВСЕ!) судейские решения - против Ливерпуля. Нормальное судейство, ага, нет поводов подозревать судью в предвзятости, ага!
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Buba
Ответ arspurs9
Ну да, ага) Всем адекватным людям там даже совесть не позволит спорить о второй жк. Банальное решение, что бы немного успокоить главного нытика АПЛ.
Есть ещё главный нытик спортса, первенство за тобой.
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Денис Давыдов
клоунада...
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